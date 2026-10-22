El nuevo mapa de patrimonio cultural de la Nou de Berguedà (Barcelona) incluye 211 elementos

Iglesa de Sant Martí de la Nou - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado al municipio de la Nou de Berguedà el nuevo mapa de patrimonio cultural, que identifica 211 elementos en la superficie de 25 kilómetros cuadrados de la zona que incluye también el núcleo de Malanyeu.

Entre sus valores patrimoniales y paisajísticos destacan los elementos rurales, como la iglesia de Sant Martí de la Nou, y los relacionados con la antigua explotación de carbón, informa la Diputació este jueves en un comunicado.

Los mapas de patrimonio cultural recogen información descriptiva e histórica sobre los elementos identificados, aunque no otorgan por sí mismos protección legal a los bienes inventariados, pero "ofrecen a los ayuntamientos una base de conocimiento para gestionar y conservar el patrimonio local".