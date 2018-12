La obra 'Sopa de pollastre amb ordi', Premio Butaca a Mejor Montaje Teatral

Publicado 26/11/2018 22:45:13 CET

El espectáculo 'Also Known As' conquista cuatro galardones

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra teatral 'Sopa de pollastre amb ordi', de la compañía La Perla 29, ha ganado la noche de este lunes el Premio Butaca a mejor Montaje Teatral, además de haber sido premiada en la categoría de Espacio Sonoro.

Según ha informado la organización de los premios en un comunicado, la propuesta 'Also Known As', de la Sala Flyhard, ha conquistado cuatro galardones: el de mejor Pequeño Formato, mejor Dirección --Montse Rodríguez--, el de mejor Actor --Albert Salazar-- y el de Texto --Daniel Meyer--.

El premio a mejor Actriz ha sido para Clara Segura por su interpretación en 'Les noies de Mossbank Road'; mientras que el mejor Musical ha sido 'Cabaret', espectáculo que también ha ganado en las categorías de mejor Actor Musical --Ivan Labanda-- y Mejor Actriz Musical --Elena Gadel--.

Han ganado dos premios 'Temps Salvatge' --Escenografía y Diseño de Luces-- y 'La importància de ser Frank' --Vestuario y Composición Musical--.

El mejor espectáculo de Danza ha sido 'A vore'; la propuesta para Público Familiar, 'La nena dels pardals'; la Caracterización, 'Frankenstein', y las Nuevas Dramaturgias, 'Rebota rebota y en tu cara explota', mientras que la Butaca Honorífica Anna Lizarán ha sido para Marta Angelat.