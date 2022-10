Oranich sobre Borràs: "No acostumbro a coger el teléfono para no recibir gritos"

Le constan otras quejas de diputados y periodistas sobre Dalmases

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La abogada Magda Oranich, responsable del informe sobre el comportamiento del diputado de Junts Francesc de Dalmases en una discusión con una periodista del programa 'Faqs' de TV3, ha asegurado que no habla con la presidenta del partido, Laura Borràs, desde que lo entregó y que no acostumbra "a coger el teléfono para no recibir gritos".

"Después de que un día me dijera que tenia que hacer unas cosas y de una manera que no me gusta nada, no acostumbro a coger el teléfono para no recibir gritos", ha afirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, algo que ha reiterado también en La2 y Ràdio 4.

Tras remarcar que nadie ha negado estos hechos, ha asegurado que no quiere hacerse famosa por decir que Borràs la presionó para que cambiara aspectos del informe sobre Dalmases.

Después de que se filtrara su informe a la prensa, Oranich ha explicado que la presidenta del partido "interrogó" a los miembros de la comisión de garantías para intentar saber quién lo pasó a los medios cuando, en su opinión, el problema es la actitud del diputado de Junts.

Al preguntarle si le consta que hay otras quejas de diputados, también de Junts, y periodistas, ha asegurado que sí pero que no las incluyó en su informe porque consideró que tenía que centrarse en el incidente de la discusión del diputado de Junts con la periodista del 'Faqs'.

"PODÍA SER HABITUAL"

"No sé si en la comisión del diputado se pueden ver otras cosas. Pero parece que era un comportamiento que podía ser habitual. No de él sólo, puede que de otros", ha sostenido Oranich, que ha añadido que se creyó las explicaciones que ofrecieron los otros diputados y periodistas.

Según ella, estos diputados y periodistas le relataron que también habían sufrido "gritos" de Dalmases, y ha apuntado que si se hubiera dedicado a investigarlo todo, aún estaría en ello, ha dicho.

Sobre la dimisión de Dalmases como vicepresidente de Junts, la abogada cree que es un primer paso y, a su juicio, lo debería haber hecho hace tiempo: "Es importante reconocer que no te has comportado bien".