Organizaciones piden adaptar las ayudas de vivienda asequible a las familias monomarentales

Imagen de la presentación del informe este martes en Barcelona - ESADE

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de la Vivienda Digna del Instituto de Innovación Social de Esade, Hàbitat3 y la Fundació Habitatge Social han alertado de que los ingresos mínimos exigidos para acceder a determinadas viviendas de protección oficial pueden dejar fuera a los hogares con un único ingreso con menores a su cargo, y han pedido adaptar las ayudas a estas realidades.

Así lo señala el informe 'La feminización de la pobreza. La monomarentalidad como factor de incremento del riesgo de exclusión residencial' presentado este martes en Barcelona, elaborado en base a 48 entrevistas a mujeres en situación de vulnerabilidad en Barcelona y su área metropolitana, informa Esade en un comunicado.

El director del observatorio, Ignasi Martí, ha explicado que muchas familias "quedan atrapadas entre un mercado de alquiler que no pueden pagar y unos recursos públicos cuyos requisitos no se ajustan a su situación", y ha pedido una respuesta estructural para garantizar el paso desde los programas sociales a soluciones de vivienda asequibles.

Las entidades han propuesto ajustar la renta efectiva mediante ayudas que permitan acceder a las viviendas con ingresos más bajos sin que ello suponga "un esfuerzo económico inasumible", a la vez que ampliar el parque de vivienda asequible y establecer vías preferentes de transición desde los programas del tercer sector hacia la oferta pública.

El informa también alerta de que la necesidad de compatibilizar el trabajo con los cuidados de los infantes condiciona las oportunidades laborales de las mujeres, y ha pedido corregir "lagunas" en la protección social para evitar que la familia quede sin ingresos esenciales y vea comprometidos el pago de la vivienda y la cobertura de necesidades básicas.