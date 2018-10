El fundador de Open Arms dice que se han salvado 60 personas pero se ha "dejado morir a 340"

Actualizado 04/07/2018 18:59:55 CET

"En el mar hay navegantes o náufragos. Son vidas en peligro"

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha asegurado que la ONG ha llegado al Puerto de Barcelona contenta pero triste, porque se ha rescatado a 60 personas en el Mediterráneo pero se ha "dejado morir a 340" por tener que alejarse de la zona para desembarcar finalmente en la capital catalana.

En rueda de prensa este miércoles, ha remarcado que ahora "no hay ningún barco en la zona" porque Malta no deja salir embarcaciones e Italia no permite la entrada, y los ha acusado de incumplir el derecho marítimo.

"Llegar aquí nos ha costado tres días y 300 muertos. Y volver quizás nos cueste cuatro días más y 300 muertos más", ha lamentado.

Se ha preguntado quién hace cumplir la legalidad a países que se comportan como "porteros de discoteca", permitiendo la entrada o no, y ha añadido que en Barcelona se les ha aplicado todos los protocolos porque la ONG sí cumple con los convenios.

No ha querido lanzar ningún mensaje al ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, pero sí al de Transportes, encargado de la guardia costera italiana: le insta a cumplir con el derecho marítimo internacional, y ha añadido que muchos guardias costeros italianos "no pueden dormir por la noche".

Ha afirmado que, al igual que ciudades en España, hay italianas favorables a la actividad de las ONG de salvamiento, y que quizá es momento de "insistir para fracturar el discurso" de las autoridades italianas y crear una red de ciudades que proteja y ayude.

Ha agradecido al Gobierno central que permita al buque Open Arms llegar a Barcelona, pero ha recordado que es su "obligación", y ha llamado a ayudar porque la ONG es un altavoz pequeño.

Y ha destacado lo que defienden en el mar desde su barco: "No hay migrantes, hay navegantes o náufragos. Y lo que rescatamos son vidas en peligro y no migrantes en peligro. Son vidas en peligro".

VOLVER "RÁPIDO"

El fundador de Open Arms ha asegurado que volverán a aguas del Mediterráneo "tan rápido como lo permitan los protocolos" y que seguirán haciendo lo que saben hacer para que muera la menor cantidad posible de gente.

También ha afirmado que no existe una guardia costera libia, sino que son patrulleros armados con la orden de devolver los rescatados al país, y ha criticado los intentos de "empoderar" a Libia de forma continua cuando es un Estado fallido, según él.