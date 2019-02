Pablo Derqui y Laia Marull protagonizan un matrimonio al límite de su divorcio La Villaroel

Publicado 07/02/2019 14:56:11 CET

"El público se sentirá identificado, pero también se le hielará la sangre"

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los actores Pablo Derqui y Laia Marull protagonizan un matrimonio recientemente divorciado que se enfrentará para "salvar a su hijo del infierno" en 'La dansa de la venjança', que acogerá La Villaroel de Barcelona desde este viernes hasta el 17 de marzo.

Siete años después de 'Hedda Gabler' (2013), donde ya fueron pareja teatral, Derqui y Marull se ponen en la piel de Roger y Clàudia, un matrimonio que coincide de manera fortuita en el hogar que habían compartido tras un divorcio aparentemente plácido, momento en que emergerán "grandes dosis de rencor y cuestiones no resueltas", según ha explicado en rueda de prensa este jueves el dramaturgo Jordi Casanovas, autor del texto.

"En este encuentro que no tendría que haberse producido, el uno intuye que el otro quiere arrastrar al fruto de su matrimonio a un infierno particular, razón por la cual ambos deciden no salir de casa hasta que no consigan rescatar al menor a su manera", ha ahondado.

Casanovas, autor de éxitos como 'Vilafranca', 'Idiota' o 'Pàtria', reafirma en esta obra su pasión por los límites humanos y su fascinación por los peores escenarios posibles: "Nos tenemos que imaginar a un maquinista que juega a estrellar un tren de juguete y que se plantea las consecuencias de hacerlo en la vida real", ha ilustrado el director, Pere Riera, quien ha confesado que no aceptó el encargo hasta que supo que se trataba de un texto de Casanovas.

"Los espectadores se pueden sentir identificados con los personajes, pero también buscamos que se les hiele la sangre ante sus pensamientos o acciones extremas", ha añadido Riera.

La obra, con dos únicos actores y una duración de una hora y veinte minutos, es un montaje de gran intensidad en que los protagonistas no disponen de ningún descanso, por lo que exige "intérpretes valientes y de extrema calidad", según ha subrayado Casanovas.

Laia Marull es la única actriz ganadora de un Goya en las tres categorías femeninas (protagonista, actriz de reparto y actriz de revelación), mientras que Pablo Derqui sumó este miércoles su último reconocimiento con el Premio Zapping 2019 al mejor actor por su papel en la serie 'Si no t'hagués conegut' de TV3.

Coincidiendo con el estreno, la editorial Comanegra y el Institut del Teatre han editado el texto de Casanovas que, tras su paso por La Villaroel, viajará hasta Madrid, donde varias salas se han mostrado interesadas en acogerlo en su escenario.