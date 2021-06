Pablo Isla (Inditex) sobre el uso de fondos europeos: "No caigamos en la autocomplacencia"

Augura que se volverá a la realidad anterior a la pandemia

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha advertido a las instituciones, ante la llegada de los fondos Next Generation EU: "No caigamos en la autocomplacencia" ni en una dinámica de no autoexigencia --en sus palabras--, porque los fondos no van a durar para siempre, no son ilimitados, ha advertido.

Lo ha dicho este miércoles en Barcelona durante la XXXVI Reunión Anual del Cercle d'Economia, en un debate con el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y la presidente ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín, en una sesión presidida por el vicepresidente del Cercle, Marc Puig.

Ha asegurado que que hay buenos precedentes de ejecución de fondos procedentes de Europa en España, pero ha pedido abordar el tema de la educación, porque "en España faltan empresarios" y no se está poniendo en valor el papel de los que hay --ha lamentado--, algo que vincula con el ámbito educativo.

También ha considerado que, si bien hay en España empresas punteras de diferentes sectores, no se fomenta lo suficiente el espíritu empresarial y, además, la regulación es "rígida", por lo que ha instado a implementar regulaciones más sencillas y fáciles de entender.

"ORGULLOSO"

Para Isla, 2020 ha sido el año en el que más "orgulloso" se ha sentido de su empresa porque, aunque llegó a cerrar temporalmente el 95% de sus tiendas en todo el mundo, ha sido un tiempo clave en la transformación estratégica de Inditex.

También ha asegurado que la pandemia ha acelerado la venta online; de hecho, se ha avanzado lo equivalente a tres años en tan solo uno, aunque las dos vertientes --la online y la presencial-- "forman parte de un todo".

Así, ha constatado que en los últimos meses el cliente ha vuelto con normalidad a las tiendas físicas, ya que "a la gente le gusta el contacto", por lo que augura que el mundo volverá a una realidad mucho más parecida a la prepandémica de lo que cabría esperar.

SOSTENIBILIDAD Y GÉNERO

Pablo Isla no vincula el impulso a la sostenibilidad con la llegada de la pandemia, sino que es algo previo a la misma, que "existe en la sociedad y se está impulsando desde las empresas".

En cuanto al papel de la mujer en las empresas, ha aseverado que están cada vez más incorporadas en los puestos de dirección y ha enfatizado en que tienen que seguir estándolo: "Es clarísimo que cuantas más mejores en puestos de dirección mejor, y con la máxima normalidad".

La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra hasta este viernes en Barcelona y está patrocinada CaixaBank, Consorci de Zona Franca de Barcelona (CZFB) y KPMG, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.