Paco Ibáñez actuará en noviembre en el Liceu con Joan Manuel Serrat y Maria del Mar Bonet

El cantante Paco Ibáñez. - S. BARBIER

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Paco Ibáñez actuará el 24 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona acompañado de Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Soleá Morente, Jabier Muguruza y Cuarteto Cedrón, entre otros.

El concierto quiere ser una celebración de la obra y la vida del músico y una "firme reivindicación del humanismo frente a la barbarie del siglo XXI", informa la productora A flor de tiempo en un comunicado de este viernes.

La velada contará también con Hayley y Cristóbal Soto, Miro Casabella, Luis Pastor, Marina Rossell, Joan Isaac, Antoni Rossel, Gerard Zuchhetto y Pedro Pastor, así como el Cor de la Universitat Autònoma de Barceloan y la coral de la Escola Voramar.

La palabra y el compromiso literario, "pilares indispensables" en la obra de Ibáñez, estarán presentes con poetas como Bernardo Atxaga, Luis García Montero, Antonio García Teijeiro, Fanny Rubio y Susanna Rafart, y el espectáculo contará también con la poesía visual de Pep Bou.

Joan Font conducirá el evento, proponiendo un recorrido argumental que "convertirá la escena del Liceu en un territorio mágico y compartido".