Padres de la concertada entregan 120.000 alegaciones al decreto de admisión de la Generalitat

Publicado 10/02/2020 15:11:27 CET

La Generalitat dice que el decreto se ciñe a la LEC y el Pacte contra la Segregació Escolar

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederació Cristiana de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC) y la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (Fapel) han entregado este lunes en la Conselleria de Educación de la Generalitat más de 120.000 alegaciones de padres al borrador del proyecto de decreto de admisión de alumnos al considerar que "vulnera el derecho a la libre elección de centro".

En una atención a los medios antes de entregar un centenar de cajas con firmas en la Conselleria de Educación, el presidente de Fapel, Josep Manuel Prats, y la secretaria de CCAPAC, Maria del Mar Pla, han resaltado que en una semana han conseguido el apoyo de estos padres a sus alegaciones y que, además de estas 120.000, se han recogido otras 20.000 en el resto del territorio.

Tanto Prats como Pla han criticado que el decreto prevé una "programación de plazas antes que las familias hayan decidido la escuela que quieren", ante la que han mostrado su desacuerdo, así como que no ven que conlleve una financiación adecuada para la escuela, tanto pública como concertada.

Prats ha subrayado que la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que la programación se tiene que hacer en base a la demanda social, "que se conoce en el momento de la preinscripción" y no anteriormente.

Ha advertido de que si se reducen las plazas concertadas "está en peligro parte de la estabilidad laboral de los trabajadores" de la escuela concertada, y ha reprochado cómo se ha acabado elaborando el decreto.

Prats ha lamentado que conocieron el decreto hace 20 días y que han podido introducir alegaciones "deprisa y corriendo", y ha sostenido que desde julio estaban negociando el decreto de conciertos pero no el de admisión de alumnos.

GENERALITAT

El director general de Atención a la Familia de la Generalitat, Juan José Falcó, ha subrayado que el borrador responde "al pie de la letra" al Pacte contra la Segregació Escolar impulsado por el Síndic de Greuges, el Pacte Nacional d'Educació de 2006 y la Ley de Educación de Catalunya (LEC).

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha explicado que desde julio están negociando con la escuela concertada el decreto de conciertos y que "han hablado mucho de los aspectos principales del decreto de admisión" porque tiene mucho que ver con el régimen de concertación.

Ha dicho que propuso a las entidades que han iniciado la campaña "la posibilidad de una reunión o las que hiciesen falta para analizar sus alegaciones", y ha mostrado su incredulidad ante la reacción.

"Pese a todo, la sensación es de tranquilidad porque lo que hay en las alegaciones, una buena parte lo compartimos y está en el decreto, y lo que no compartimos tiene poco fundamento jurídico. Nos pondremos de acuerdo, haremos un decreto de consenso, que estará dentro del Pacte contra la Segregació Escolar", ha remarcado.

Falcó ha dicho que el decreto busca conseguir una situación de equidad escolar, ha dicho no entender que entidades que firmaron el Pacte Nacional per l'Educació y el Pacte contra la Segregació Escolar cuestionen el principio de la programación escolar y ha subrayado que "no es cierto que el texto solo prevea supresiones en los centros públicos".