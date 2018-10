El Palau de la Música tendrá a Dudamel, Bartoli, Gergiev, Gardiner y Glass la próxima temporada

Actualizado 12/02/2018 12:57:02 CET

Avanzará los conciertos a las 20 horas y combinará "excelencia" con grandes nombres

El Palau de la Música Catalana ha anunciado este lunes la presencia de Gustavo Dudamel, Cecilia Bartoli, Valery Gerguiev, Philip Glass y Sir John Eliot Gardiner, dentro de la programación 2018-2019 del ciclo Palau 100 con 15 conciertos, dos de ellos fuera de abono.

En rueda de prensa el director artístico, Víctor García de Gomar, ha explicado que que la temporada abrazará desde el Barroco hasta la música más contemporánea, y la abrirá y cerrará Gustavo Dudamel, en septiembre al frente de la Mahler Chamber Orchestra con un programa doble, y en junio al frente de la Filarmónica de Múnich con la 'Segunda Sinfonía', de Gustav Mahler.

Octubre será el turno de la mezzosoprano Cecilia Bartoli con su rol más valorado de 'La Cenerentola', de Giacomo Rossini: "Si ha pasado a la historia es por Rossini y por Cerentola", ha avisado De Gomar, que también ha anunciado para noviembre la presencia del pianista Murray Perahia con un programa a determinar.

Cerrará 2018 el director Daniel Hope al frente de la Orquesta de Cámara de Zurich con 'El Mesías', de Georg Friedrich Händel, y el Cor de Cambra del Palau con dirección de Simon Halsey, mientras que abrirá 2019 el Bathasar Neumann Chor und Ensemble dirigido por Thomas Hengelbrock con el clásico 'Réquiem', de Wolfgang Amadeus Mozart.

En febrero la soprano Renée Fleming cantará obras de Johannes Brahms y Franz Schubert, y en marzo el pianista Daniil Trifonov regresará con la Orquesta del Teatro Mariinski, la más importante de San Petersburgo (Rusia), dirigida por Valery Gerguiev.

También en marzo, Jonathan Nott dirigirá a la Gustav Mahler Jugendorchester con la 'Sinfonía número 3', de Mahler, y en el mismo mes, Josep Pons dirigirá a la Orquestra Simfònica del Liceu con 'La consagración de la primavera', de Igor Stravinsky.

Sir John Eliot Gardiner dirigirá la versión íntegra de 'Semele', de Händel, con el Monteverdi Choir, incluyendo vestuario y escenografía lumínica, mientras que la segunda orquesta más importante de San Petersburgo, la Sinfónica de San Petersburgo, viajará también al Palau dirigida por Yuri Temirkanov con un programa dedicado a Piotr Ilich Chaikovsky.

Ya en mayo, la destacada orquesta de cámara de música antigua Akademie für Alte Musik Berlin desplegará un programa a base de Händel, Michel-Richard Delelande y Georg Philipp Telemann.

En junio el Palau acogerá la ópera de Philip Glass 'Einstein on the beach', a la que no quiere ponerle más etiqueta que "objeto sonoro no identificado" y es una de las obras principales de la modernidad, que tendrá a Suzanne Vega a la voz e irá acompañada de la programación de otras obras en torno a Glass.

ESTRELLAS Y NOMBRES DESCONOCIDOS

El director del Palau de la Música, Joan Oller, ha destacado la vocación de ofrecer tanto excelencia como nombres de primera línea internacional, y entre ambos ofrecer repertorio de siempre y otro nuevo, y ha destacado su vocación de proponer cada año "al menos" un nombre que no haya pasado nunca por la sala.

Oller ha detallado que el presupuesto tiene 1.679.800 euros, con la expectativa de recuperar en torno a 1,5 millones de euros de taquilla y abonos.

La presidenta del Orfeó Català-Palau de la Música, Mariona Carulla, ha explicado que se ha avanzado la presentación de la temporada para poder poner antes a la venta las entradas, y ha dicho que la presentación global incluirá un centenar de conciertos.

Ha asegurado que todos los conciertos se programarán a partir de las 20 horas para facilitar los desplazamientos de regreso, y se "alinea con los horarios de las grandes salas de conciertos europeas".