Paluzie (ANC) reclama unidad JxCat-ERC para ser "minoría de bloqueo" en el Congreso

Publicado 30/03/2019 9:48:41 CET

Defiende recuperar la unilateralidad pero sin plazos para no generar "frustración"

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha reclamado a JxCat y ERC que pacten una estrategia unitaria en las elecciones generales para que, si sus votos son decisivos en el Congreso, actúen como "minoría de bloqueo" en defensa de la independencia de Catalunya.

En una entrevista de Europa Press, la líder independentista ha argumentado que esta minoría de bloqueo debería servir para condicionar sus votos a que se reconozca Catalunya como "sujeto político" y pueda ejercer el derecho de autodeterminación.

"Si cuando tienes esta minoría de bloqueo no pones estos diputados al servicio de una estrategia unitaria en Catalunya para conseguir la independencia, ¿qué sentido tiene tu participación en estas instituciones?" como el Congreso y el Senado, se ha preguntado Paluzie.

La ANC advierte de que, si los diputados independentistas no impulsan esta estrategia de bloqueo que reclama la entidad, lo único que se podrá entender de ello es que "renuncias por un tiempo al objetivo de la república catalana".

Paluzie ha recordado que JxCat y ERC sí han mostrado facilidades para llegar a pactos cuando se ha tratado de distribuirse el poder, como el acuerdo que tienen para gobernar Catalunya a través del ejecutivo de coalición que lidera el presidente Quim Torra.

"Lo que nos sabe un poco mal es que para ponerse de acuerdo para hacer un Govern hay más facilidades. Entonces, si se ponen de acuerdo para gobernar juntos, se tendrían que poner de acuerdo para tener una estrategia conjunta en el Congreso. Es básico y obvio", resume.

REPETIR GENERALES

La ANC reclama que en la próxima investidura los partidos independentistas "no den apoyo a fuerzas políticas que no respeten la autodeterminación", aunque esto suponga eventualmente que no haya mayorías posibles y se tengan que repetir los comicios.

"En su día ya se repitieron las elecciones españolas y no se acabó el mundo. Y no tenemos que caer en la trampa de decir que entonces vendrá el tripartito del PP, Cs y Vox. El tripartito estará si suma y, si no suma, no, y esto no depende" del independentismo, ha expuesto.

Paluzie lamenta que el independentismo no se haya presentado en una única lista en las generales, ya que considera que esta unidad donde tiene más sentido es en elecciones en "frentes exteriores" como las generales y las europeas y no tanto en los comicios al Parlament.

Atribuye esta desunión a que "se forzó demasiado a ERC para que estuviera en una candidatura unitaria a las elecciones --catalanas-- de 2015", y eso generó que el partido de Oriol Junqueras haya rechazado desde entonces repetir aquella iniciativa.

HOJA DE RUTA

La ANC debatirá en una asamblea en mayo su hoja de ruta para el próximo año que incluye que, si un referéndum pactado se demuestra imposible, la independencia debe llegar a través de una declaración unilateral que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc).

Paluzie defiende que las independencias unilaterales es "como se han hecho la mayoría de independencias en el mundo, que es sin acuerdo con el estado" matriz, y asegura que esto no puede vincularse a una rebelión, ni a una insurrección ni a violencia.

Pone como ejemplo de efectividad el 1-O, que se pudo celebrar pese a la oposición del Gobierno central, y lamenta que el independentismo no tenga más confianza consigo mismo: "El Estado a veces cree más en nuestras posibilidades que nosotros mismos".

Paluzie ha explicado que no ponen plazos al Govern para que ejecute la unilateralidad porque, en el pasado, el independentismo ha puesto plazos que han generado "frustración y desorientación" cuando no se han cumplido y no quieren repetir errores.

Ha opinado que hay que defender la independencia aunque no haya incentivos inmediatos y ha recurrido a la teoría del palo y la zanahoria: "Puede que tengamos que aprender a trabajar por la independencia sin una zanahoria" delante.

Ha defendido que, mientras no llega la unilateralidad, la ANC ha impulsado una lucha por el poder en varios ámbitos como creando campañas de consumo estratégico y buscando más presencia del independentismo en sindicatos, cámaras de comercio y colegios profesionales.

"El poder de un Estado es muy grande y si tu tienes que plantear unos embates, previamente tienes que mirar de debilitar al máximo el poder que tienen este Estado en tu territorio", ha concluido la presidenta de la ANC.