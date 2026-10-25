Pané eleva a 7 los heridos graves por el accidente de un autobús en Fogars de Montclús (Barcelona)

Imagen del autobús accidentado - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut del Govern de la Generalitat, Olga Pané, ha elevado a 7 los heridos graves por el accidente de un autobús este domingo por la tarde en la carretera BV-5114 a la altura de Fogars de Montclús (Barcelona).

En una comparecencia en el restaurante La Font de Cal Guardià --donde se ha establecido el centro de control del accidente-- junto al inspector jefe de la intervención de los Bombers de la Generalitat, Santi Lleonart, ha afirmado que no se puede descartar que haya alguna víctima mortal que no se ha encontrado.

El accidente ha provocado 18 heridos en estado menos grave, 58 en estado leve, y 4 de los heridos graves ya han sido trasladados a hospitales mientras que 3 están siendo trasladados en estos momentos.

DIFÍCIL ACCESO

El vehículo está en una zona de muy difícil acceso, tras caer por un talud de 20 metros, y las exploraciones hechas hasta ahora por los bomberos han sido superficiales, no en la parte del lateral del autobús, que está apoyada en una zona de piedras.

Lleonart ha esperado poder confirmar esto mañana por la mañana, aunque la consellera ha apuntado que creen que no habrá ninguna víctima mortal.

PROSIGUE LA BÚSQUEDA

Durante la noche, los más de 60 bomberos aún desplegados en la zona proseguirán la búsqueda en la zona con drones y personal haciendo búsqueda intensiva en un radio de 30 metros del autobús, ha informado Protecció Civil en un comunicado.

Las autoridades no pueden saber el número de personas que viajaban en el vehículo, con 65 plazas sentadas, ya que se trataba de un autobús lanzadera entre Fogars de Montclús y el núcleo de Santa Fe de Montseny con paradas intermedias.

A las 21.00 horas se mantiene cortada la BV-5114 entre los puntos kilométricos 3 y 25 de Fogars desde Montclús hasta Arbúcies (Barcelona).