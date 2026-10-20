Paneque celebra la amnistía a Junqueras y Turull: "Es lo que el Govern siempre había pedido"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de aplicar la Ley de Amnistía a los exconsellers del Govern durante el 1-O Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva.

"Es lo que el Govern siempre había pedido", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, tras conocerse la decisión del tribunal.

Paneque ha celebrado que "aquello que en su momento se aprobó con una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados se esté aplicando", y se ha mostrado satisfecha por ello.

Ha dicho que es positivo para las personas beneficiarias de la norma, y también porque fue concebida para el "beneficio del conjunto de Catalunya" para su cohesión, reencuentro y para iniciar una etapa de normalización política y social.

Preguntada por el eventual retorno del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reiterado que el Govern tratará "con toda normalidad y dignidad a las diferentes personas que lleguen de acuerdo con el cargo que ocupan".