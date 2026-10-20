Paneque defiende que la huelga por la vivienda "traslada un malestar instalado" en la sociedad

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Vivienda y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido que la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre "traslada un malestar instalado" en la sociedad porque, ha asegurado, 9 de cada 10 catalanes así lo manifiesta.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu este martes, preguntada por las palabras del presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, sobre el salario mínimo, y el de la CEOE, Antonio Garamendi, que considera la huelga electoral.

Paneque ha subrayado que los catalanes tienen dificultades para acceder a una vivienda asequible y, por ello, considera que la convocatoria de huelga "corresponde al traslado a la calle de este malestar".

"Y tanto en esta, como en otras, nuestro absoluto respeto al derecho a la huelga y al derecho a la manifestación. Siempre, como hemos dicho, que el comportamiento sea cívico, que mayoritariamente en Catalunya es así", ha sostenido.

NI SOCIEDAD NI MERCADO SE HAN "ROTO"

En cuanto al salario mínimo, Paneque ha afirmado que "no es la primera vez que cuando se avanza en derechos y se avanza en beneficios de la clase trabajadora salen diferentes argumentarios advirtiendo de que se romperá la sociedad o el mercado".

"Ni la sociedad se ha roto ni el mercado se ha roto. Al revés, tenemos indicadores macroeconómicos de que la economía catalana tiene un crecimiento por encima del entorno español y también del europeo", ha agregado.

En este sentido, ha pedido una reflexión que, a su juicio, la sociedad en general sí que entiende: "Que lo que no podemos permitir es un sistema que permita la acumulación de riqueza en unos pocos. Y que en un momento en que la economía crece al ritmo que crece, no se puede entender de ninguna de las maneras que este beneficio no esté repartido".

"EVITAR" LA COMPRA ESPECULATIVA

Respecto a las negociaciones con los grupos del Parlament sobre la limitación de la compra especulativa de vivienda, la consellera ha explicado que los grupos con los que se han reunido han recibido una propuesta del Govern, que no ha detallado, pero que "mantendría el objetivo de evitar la compra especulativa".

Y sobre la unidad antidesahucios que pactó el Ejecutivo con los Comuns por la aprobación de los Presupuestos, ha reiterado la previsión de que esté en marcha a principios de 2027.