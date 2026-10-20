Paneque ensalza el Observatori de la inundabilitat en "episodios extremos de lluvias torrenciales"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la quinta reunión del Observatori de la inundabilitat - TERRITORI

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha ensalzado que el Observatori de la inundabilitat es "imprescindible para actuar con rigor ante episodios extremos de lluvias torrenciales".

Lo ha dicho en el marco de la reunión en sesión ordinaria del Observatori --órganos adscrito a la Dirección General de Transición Hídrica--, en el que es el quinto encuentro desde su creación y en el que se han analizado las lluvias durante septiembre y octubre, informa el Departament este martes en un comunicado.

Paneque defiende que el Observatori de la inundabilitat "permite disponer de un espacio de reflexión rigurosa, interdisciplinaria e independiente en sus aportaciones, capaz de formular propuestas útiles para mejorar las políticas públicas".

"Los episodios de lluvias torrenciales que estamos viviendo estos días nos ponen de manifiesto la realidad del cambio climático. Y, en concreto, la ciencia hace tiempo que nos alerta de un calentamiento acelerado y de episodios extremos. Esto nos obliga a revisar las herramientas de predicción, las infraestructuras y también la manera cómo planificamos nuestros pueblos y ciudades", añade.

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha impulsado actuaciones de planificación y prevención para afrontar reducir el riesgo de inundación: entre estas actuaciones está el Plan director para reducir el riesgo de inundaciones en las Terres de l'Ebre (Tarragona), con una dotación de 37,5 millones de euros para ejecutar 25 actuaciones en 12 municipios durante 5 años.

También se ha revisado el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat), aprobado por el Govern en marzo de 2026, que actualiza los instrumentos de respuesta y las obligaciones y recomendaciones municipales en materia de protección civil.