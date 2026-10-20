Paneque se muestra abierta a ampliar el "margen competencial" de Catalunya en vivienda

Archivo - La consellera de Territorio de la Generalitat de Catalunya, Silvia Paneque, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern está abierto a ampliar el "margen competencial" de Catalunya en materia de vivienda con tal de defender y garantizar este derecho.

En respuesta a una interpelación de la diputada de la CUP Laure Vega sobre el derecho a la vivienda en el pleno del Parlament este martes, ha dicho que harán todo lo posible para ampliar la capacidad de acción del Govern en este ámbito y "cuando se pueda considerar necesario reclamar nuevas competencias".

La consellera también ha destacado que explorarán "al máximo" las posibilidades que ofrece en este sentido el Código Civil catalán para que la vivienda no sea un activo financiero, sino un hogar donde las familias puedan desarrollar su proyecto vital.

Ha precisado que Catalunya tiene competencias exclusivas en materia de vivienda, aunque ha añadido que "el Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente o totalmente algunas de las regulaciones que ha aprobado el Parlament".

Así, ha defendido que el Govern quiere poner las bases de una estructura política que garantice el derecho a la vivienda, y ha insistido en que están aprovechando "al máximo" las competencias de la Generalitat.

"El mercado tiene un papel en la provisión de vivienda, esto es así, pero no puede garantizar por sí solo que todo el mundo tenga acceso a la vivienda", ha apuntado, por lo que sostiene que la acción pública debe estar presente para corregir desequilibrios y evitar que la función residencial quede supeditada a la rentabilidad.