Paneque recuerda a Feijóo que el modelo educativo en Catalunya se "dirige" desde la Generalitat

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha recordado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "el modelo de escuela catalana se trabaja, se dirige, desde el Govern", que está totalmente comprometido con el modelo de inmersión lingüística.

En rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu, ha reiterado el mensaje del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al líder popular: "El catalán en Catalunya no se toca", y ha asegurado que es un elemento absolutamente vertebrador de la sociedad catalana.

Ha insistido en que el modelo de inmersión lingüística "no está en riesgo" por parte del Govern, y que es un compromiso que han tenido todos los gobiernos en Catalunya porque es una cuestión sagrada e intocable.

HABLAR CON "CONOCIMIENTO"

Además, ha pedido a Feijóo que, cuando hable de Catalunya, lo haga con conocimiento de causa: "Se debe hablar desde el conocimiento, no desde la ignorancia, y se debe hablar sobre todo con respeto hacia los catalanes y la lengua".

También ha aprovechado para insistir al PP para que apoye la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea y convenza de ello "a sus socios parlamentarios europeos" para ello.