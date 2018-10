El Parlament aborda este viernes un pleno inminente para analizar el bloqueo institucional

Publicado 23/02/2018 4:00:53 CET

Será una nueva prueba para medir la sintonía entre ERC y JxCat tras las nuevas discrepancias

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces se reunirá este viernes a partir de las 10.00 horas para decidir si se convoca un pleno para la semana que viene, solicitado por Cs y en el que se quiere analizar la parálisis institucional que vive Catalunya.

El primero de los puntos del orden del día de la Junta de Portavoces, al que ha tenido acceso Europa Press, es precisamente abordar "la solicitud de Cs para fijar día, hora y orden del día de una sesión plenaria".

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, quiere este pleno para que todos los partidos expliquen con transparencia cuál es su propuesta para el desbloqueo de la situación y este jueves a advertido de que, o se fija para el próximo martes, o acudirán al Constitucional.

Así, si no hay pleno, Cs presentará un recurso de amparo ante el alto tribunal, ya que considera que se están vulnerando los derechos de sus diputados al estar aplazado 'sine die' la sesión de investidura de un presidente de la Generalitat.

El partido de Arrimadas tiene los diputados necesarios para forzar el pleno, aunque la potestad para fijar la fecha es exclusiva del presidente del Parlament, Roger Torrent, y podría decir tanto que fuera la semana que viene como dentro de dos.

Sin embargo, fuentes soberanistas consultadas por Europa Press admiten que existe un alta "probabilidad" de que sea la semana que viene, pero se preguntan cómo dotar de contenido este pleno.

Las decisiones que se tomen este viernes en la Junta de Portavoces también servirán para medir el grado de sintonía entre ERC y JxCat, tras un jueves marcado de nuevo por las discrepancias entre ambos en las negociaciones sobre la composición del Govern y la investidura.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN En el pleno que solicita Cs podría servir para que los partidos presentarán propuesta de resolución para desbloquear la situación en Catalunya, y los comuns ya han presentado uno a favor del "restablecimiento del autogobierno y la soberanía del Parlament".

En este sentido, JxCat y ERC llevan semanas negociando una propuesta de resolución propia para debatir en un pleno en la que se reconozca la "legitimidad" del Govern cesado y de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y contra el artículo 155 de la Constitución.

Paradójicamente, JxCat y ERC sopesan utilizar el pleno que pide Cs para llevar esta propuesta de resolución que "legitime" a Puigdemont como presidente al margen de si finalmente se le inviste o no como presidente.

Fuentes de los dos partidos consultadas por Europa Press aseguran que existe sintonía con el contenido de la propuesta de resolución, aunque todavía no dan por hecho que se presente en el pleno de Cs.

Desde ERC se esgrime que no quiere anunciar la propuesta de resolución hasta que haya un "acuerdo global" sobre el resto de temas: cómo investir a un presidente sin que haya consecuencias penales; la composición del Govern y la hoja de ruta del nuevo Ejecutivo que se forme.

Desde JxCat aseguran que la propuesta de resolución ha tenido "ciertas modificaciones" pero que se ha mantenido el mismo espíritu de fondo del redactado inicial: la restitución del Govern y las instituciones catalanas, y la petición de que se levante el 155.

BATALLA POR LA COMISIONES La Junta de Portavoces también abordará uno de los puntos más polémicos del arranque de la legislatura, que es la composición de las comisiones parlamentarias: de momento no hay acuerdo entre los grupos sobre cuántos miembros deberán tener ni quién las presidirá.

Por el momento y a petición del PSC, los grupos han acordado activar seis comisiones que no están vinculadas a la investidura, pero no se podrá hacer hasta que no haya acuerdo en la composición.

JxCat también ha pedido que se active una séptima comisión, la del Reglamento del Parlament, pero la oposición lo rechaza porque esgrime que no puede crearse hasta que no haya habido una investidura.

Precisamente antes de la Junta, a las 9.45 horas, se reunirá la Mesa del Parlament para decidir si admite a trámite una petición de reconsideración del PSC para que no se active la Comisión del Reglamento.

La oposición sospecha que JxCat quiere activar esta comisión para reformar el reglamento para poder investir a Puigdemont a distancia.