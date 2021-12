El Parlament aprueba este jueves los Presupuestos de la Generalitat para 2022

Es la primera vez desde 2010 que las cuentas en Catalunya entrarán en vigor el 1 de enero

El pleno del Parlament aprobará este jueves el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2022, que incluye un gasto total de 38.139 millones de euros, lo que supone un incremento de 5.618 (17,3%) respecto a las últimas cuentas aprobadas de 2020, mientras que la previsión de ingresos no financieros y no finalistas es de 27.256 millones de euros, 394 más (1,5%).

Las cuentas saldrán adelante gracias al aval de los comuns, con quien el Govern alcanzó un acuerdo después de que las negociaciones con la CUP fracasaran, lo que ha evitado que se aprobaran con la mayoría independentista de la investidura como se habían planteado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Economía, Jaume Giró.

Estos serán los primeros Presupuestos aprobados por el Govern de Aragonès y los segundos en tres años --los últimos fueron en 2020 y el año pasado no se elaboraron porque el Ejecutivo se constituyó en mayo-- después de varias prórrogas presupuestarias.

Además, Aragonès y Giró cumplirán su objetivo de tener los Presupuestos vigentes el 1 de enero, algo que no ocurre desde 2010, cuando el tripartito encabezado por José Montilla logró aprobar las cuentas antes de finalizar el 2009, mientras que los siguientes gobiernos que ocupado la Generalitat no han podido cumplir estos plazos.

DE LA CUP A LOS COMUNS

Desde un inicio, tanto Aragonès como Giró fijaron a la CUP como único socio para sacar adelante las cuentas con lo que reeditarían la mayoría de la investidura, pero los 'cupaires' advirtieron de que hacía falta un giro a la izquierda de las políticas del Govern y las negociaciones se fueron enquistando, por lo que acabaron presentando una enmienda a la totalidad que bloqueaba la tramitación de los Presupuestos.

Ante el veto de la CUP a pocos días del debate de totalidad, y ante la insistencia del Govern de no negociar con el PSC, el presidente abrió conversaciones con los comuns para tratar de sacar adelante las cuentas, lo que provocó las críticas de Junts porque no compartían pactar con una formación no independentista, aunque Giró había garantizado que se aprobarían con la frase "Presupuestos o Presupuestos".

De hecho, en una de las últimas reuniones a contrarreloj con los comuns para desbloquear la tramitación de los Presupuestos, no hubo ningún representante de Junts, lo que evidenció las discrepancias dentro del Govern.

Pese a las divisiones entre los socios del Ejecutivo, Aragonès y los comuns llegaron a un acuerdo in extremis pocas horas antes del debate a la totalidad y que incluía la aprobación de los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona: los comuns facilitaban la aprobación de las cuentas de la Generalitat y ERC rectificaba su 'no' y apoyaba las de Ada Colau.

Con este pacto, el pleno del Parlament aprobó el 22 de noviembre seguir tramitando las cuentas pero generó también un incremento las críticas de Junts, que acusaron a Aragonès de romper la mayoría independentista, pese a que días más tarde la portavoz del partido, Elsa Artadi, minimizó el impacto del acuerdo con los comuns en las finanzas elaboradas por Giró: "Afectan un 0,0005%".

La semana pasada el presidente y la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, sellaron el pacto definitivo y lo escenificaron con una reunión y una foto en el Palau de la Generalitat, en la que no participó Giró, pese a haber sido quien ha elaborado las cuentas y quien ha pilotado las negociaciones, demostrando los recelos de Junts ante este acuerdo.

DÉFICIT E IMPUESTOS

El proyecto de ley de Presupuestos también contempla un déficit de 1.487 millones, equivalente al 0,6% del PIB, la tasa de referencia para poder obtener financiación en 2022, y un aumento de 588 millones de euros en recaudación de impuestos cedidos y propios, debido a los tributos al CO2 e instalaciones que afectan al medio ambiente.

Giró ha sido el encargado de defender estas cuentas y ha caracterizado su defensa por negarse a subir impuestos, al tiempo que ha reclamado al Estado que habilite fondos extraordinarios Covid para 2022 y ha criticado el "déficit fiscal" contra Catalunya.

El acuerdo con los comuns ha introducido en las cuentas una reducción del IRPF en las rentas más bajas, una paga extra al personal de limpieza de los centros sanitarios, un aumento de las partidas en el dentista público y salud mental, 160 millones para reducir listas de espera y estudiar la incorporación de cámaras de vídeo a las lanzadoras de foam de los Mossos d'Esquadra, entre otras cuestiones.

Además, acordaron con la formación de Albiach intorducir un nuevo impuesto a los alimentos ultraprocesados; una nueva tasa "finalista" cuyo dinero recaudado irá destinado a proteger a los pequeños productores y al mercado de proximidad.

A estas medidas se añaden cuatro millones para un plan piloto sobre la renta básica universal, 500.000 euros para poner en marcha una energética pública y 750 millones en vivienda con la posibilidad de extenderlos a 1.000, como pedían los 'cupaires'.

También incluyen 90 millones para instaurar la gratuidad de la educación infantil de 2 a 3 años (P2) a partir del próximo curso, mientras que la ley de acompañamiento elimina la obligación de presentar los Presupuestos antes de 10 de octubre, suprime la diferencia entre funcionario de carrera y personal interino, y encarga a la Conselleria de Salud elaborar una hoja de ruta para internalizar el servicio 061 Salut Respon, entre otros.

PLENO CON RESTRICCIONES

Este pleno se celebrará con las restricciones aprobadas por la Mesa del Parlament ante el aumento de contagios de coronavirus, de manera que habrá 72 de los 135 diputados presentes en el hemiciclo y el resto votarán por delegación.

La sesión comenzará a las 9.00 con una interpelación de la CUP sobre salud y la atención primaria que contestará el conseller del ramo, Josep Maria Argimon, y después habrá el debate y validación del decreto del Govern sobre la violencia vicaria, que presentará la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró.

A continuación, sobre las 10.30 comenzará el debate de Presupuestos, en el que cada grupo tendrá una intervención de 20 minutos, y se votarán las 1.106 enmiendas que llegan vivas al pleno y después el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda.

Por la tarde y tras un parón para comer, sobre las 16.00 se hará el debate y votación de la ley de acompañamiento a las cuentas, que llega con 753 enmiendas vivas.