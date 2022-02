El Parlament designa a Meritxell Borràs directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades

El pleno también nombra a Tania Adam y a Jaume Ayats miembros del CoNCA

El pleno del Parlament ha designado este jueves a la exconsellera de la Generalitat Meritxell Borràs como directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), con el apoyo de 98 diputados --PSC, ERC y Junts-- y el rechazo de 31 --Vox, CUP, comuns, Cs y PP--, en una votación secreta.

Borràs ha sido designada después de que los grupos del PSC-Units, ERC y Junts cerraran un acuerdo para designarla, enmarcado en pactos para renovar varios cargos que dependen del Parlament y que tenían sus mandatos caducados.

La que fue consellera en el Govern de Carles Puigdemont defendió en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament el lunes que es adecuada para el cargo porque requiere tres cualidades que cree que reúne: "Capacidad de liderazgo, conocimiento del ámbito de actuación y de la normativa de protección de datos".

El pleno también ha aprobado, a propuesta de la Presidencia de la Generalitat, la designación de dos miembros del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA): Tania Adam y a Jaume Ayats, que han recibido el apoyo de 106 diputados, mientras que 11 han votado en contra y 12 se han abstenido, en una votación secreta.

CRÍTICAS

Andrés Bello (Vox) ha tachado de infame el pacto entre PSC, ERC y Junts y se ha referido a Borràs como "golpista", ante lo que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, le ha planteado pedir disculpas porque no ha sido condenada ni por rebelión ni por sedición, algo que Bello no ha hecho porque ha dicho que no se trataba de una calificación jurídica.

La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha tildado de error la forma en la que se han alcanzado los acuerdos de renovación de cargos caducados, porque considera que "se ha abordado como un reparto de cuotas de partidos".

Marc Parés (comuns) ha destacado que la APDCAT tiene trabajo pendiente en ámbitos como la prevención de la ciberdelincuencia, y ha criticado la forma en la que PSC, ERC y Junts han cerrado estos acuerdos, ya que cree que Borràs presidirá la entidad porque "a Junts le ha tocado la silla" de ésta.

Desde Cs, Anna Grau ha recordado que la exconsellera fue condenada por desobediencia por el 1-O, algo que cree que pone bajo sospecha el nombramiento, y ha dicho tras las palabras de Bello: "Llamar a eso golpismo es tan opinable, o no, como llamar fascista, nazi o enemigo de Catalunya a quienes llevan la contraria" a cuestiones como el 1-O y la inmersión lingüística.

PSC, ERC Y JUNTS

El socialista Òscar Ordeig ha dicho a Borràs que hay mucho trabajo por hacer en el ámbito de la protección de los datos, y ha pedido poner en valor el acuerdo para designar cargos pendientes de renovación del Parlament con ERC y Junts.

La diputada de Junts Glòria Freixa ha defendido el pacto alcanzado con ERC y el PSC para nombrar los cargos pendientes de renovación: "Hemos desencallado una situación. Se ha hecho lo que permite la ley".

En la misma línea, Jordina Freixanet (Junts) ha coincidido en defender los acuerdos sobre los cargos, a quienes ha garantizado que encontrarán en el Parlament "la fiscalización de su trabajo pero también el acompañamiento para hacerla de la mejor manera", mientras que Lorena Roldán (PP) se ha limitado a expresar su rechazo al nombramiento de Borràs.