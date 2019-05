El Parlament eleva a la Mesa la no comparecencia de Rajoy, Santamaría y Cospedal en la comisión del 155

Publicado 07/05/2019 10:52:36 CET

Citan a Zoido, Millo y Moragas el 4 de junio en el Parlament y los dos primeros ya anuncian que no acudirán

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, Toni Morral, ha anunciado este martes que elevarán a la Mesa del Parlament la nueva negativa del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de las exministras Soraya Saénz de Santamaría y María Dolores de Cospedal a comparecer en dicho órgano.

"Elevaremos la negativa de los que hoy tenían que comparecer a la Mesa del Parlament para que tome las medidas que considere oportunas, dado que no han correspondido a lo que debería ser su obligación", ha subrayado al inicio de la comisión.

Después de que Rajoy, Cospedal y Santamaría no acudieran la primera vez a la comisión, Morral explicó que volverían a citarles y que les recordarían que comparecer ante la Cámara catalana es *su obligación y su responsabilidad*, y que se les advertiría de que pueden incurrir en responsabilidades penales.

Según el artículo 502 del Código Penal, las personas que no comparezcan ante una comisión de investigación de un parlamento autonómico *serán castigados como reos del delito de desobediencia*.

Sin embargo, Rajoy y Santamaría ya fueron citados en 2017 para la comisión de investigación sobre la 'Operación Catalunya' en el Parlament, rechazaron ir y no tuvieron consecuencias.

Entonces esgrimieron un informe del Consejo de Estado, que establecía que *no resulta obligado atender el requerimiento de comparecencia* que pudiera dirigirse al presidente, a la vicepresidenta, ministros y exministros, altos cargos y exaltos cargos del Estado y miembros en activo o no de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tras su nueva negativa a comparecer, Morral ha constatado que los tres ya no son miembros del Ejecutivo central, por lo que considera que tienen la obligación de acudir a la comisión como "ciudadanos" que son.

La comisión también ha citado a comparecer el martes 4 de junio al exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, al exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo y a Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy, y los dos primeros ya han anunciado que no lo harán alegando el mismo informe del Consejo de Estado.

"FALTA DE RESPETO"

El diputado de JxCat Francesc de Dalmases considera que la decisión de Rajoy, Cospedal y Santamaría es un "menosprecio y una falta de respeto a las instituciones catalanes, y considera que tendrán que dar explicaciones en algún momento sobre la aplicación del 155 en Catalunya.

"Es una falta de respeto absoluta. Las alegaciones que formulan, en ningún caso, excusan su no presencia. No les asiste ninguna razón jurídica, ética ni moral", ha asegurado el diputado de ERC Jordi Orobitg, destacando que también lo dice por Zoido y Millo en caso de que finalmente no acudan.

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado de CatECP Marc Parés, que ha remarcado que se les cita como testigos dada la responsabilidad que ocupaban entonces, y ha pedido "hacer lo que sea necesario a la hora de pedir responsabilidades para aclarar la situación".