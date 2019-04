Sánchez critica que independentismo y derecha quieren una tierra "para ellos"

Actualizado 31/03/2019 15:57:32 CET

Afirma que "los propios catalanes no quieren la independencia"

TARRAGONA, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente el Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este domingo que tanto el independentismo como la derecha quieren una tierra "para ellos y no para todos", mientras que el PSOE defiende una España para todos, asegura.

Lo ha dicho al clausurar la Convención Nacional del PSC de Tarragona, en la que han participado el líder del PSC, Miquel Iceta; la ministra Meritxell Batet; el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, y el alcaldable de Barcelona, Jaume Collboni, ante unas 1.000 personas.

"Queremos una sociedad integradora e inclusiva. Tan válido es decir a los independentistas que nosotros queremos una Catalunya para todos, que decirle a la derecha que queremos una España para todos", ha añadido.

Para Sánchez, uno y otro posicionamiento se retroalimentan y "tienen en común la confrontación": ha puesto como ejemplo que tanto las fuerzas de derecha como las independentistas se opusieron al proyecto de Presupuestos, que asegura que se idearon para solucionar problemas de la gente.

"¿Qué tiene que ver subir el Salario Mínimo Interprofesional con la independencia?", ha preguntado el presidente, y ha reiterado que la independencia no se va a producir y que hay que apostar por la convivencia y el autogobierno de Cataluña.

Tras decaer el proyecto de Presupuestos, Sánchez ha defendido ante PP y Cs los 'viernes sociales', en los que el Ejecutivo decreta determinadas medidas, mientras que ha sostenido que estos partidos se oponen a estas medidas "porque son de los socialistas".

Ha reprochado a PP y Cs que les acusen de pactar con los independentistas: ha dicho que, si bien ERC y el PDeCAT en el Congreso votaron a favor de la moción de censura que apartó a Mariano Rajoy de la Moncloa y situó a Sánchez al frente del Gobierno, también podrían haber votado en contra.

"MÁS TESTOSTERONA QUE NEURONA"

"Si le damos la vuelta al argumento de PP y Cs, ¿podríamos decir que el independentismo y la derecha pactaron para que Rajoy estuviera en el Gobierno? Es absurdo", y ha añadido textualmente que los partidos de derechas tienen más testosterona que neurona.

Ha lamentado que acusen a los socialistas de no ser constitucionalistas, y que solo quieran hablar con aquellas formaciones que piensan lo mismo que ellos en vez de dialogar con quien piensa diferente.

INDEPENDENCIA

Sánchez ha reiterado que la independencia no se va a producir, pero ha añadido: "No solo porque no sea constitucional, ni porque no se reconozca internacionalmente, sino porque los propios catalanes no quieren la independencia".

Además, ha pedido a los partidos independentistas y a las derechas que digan a sus propios votantes que les han "engañado" al afirmar que la independencia es posible y ha asegurado que el PSOE va a defender la ley, el Estatut y el autogobierno catalán.

Ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha en su mandato una comisión Gobierno-Generalitat y que Iceta ya ha impulsado la Mesa de Partidos a través del Parlament, "y separatistas y derecha no han querido dialogar porque viven del conflicto y de la crisis".