La PEM pide al Govern la alfabetización mediática de toda la ciudadanía ante la "desinformación"

Pinyol (CAC) en la inauguración de las jornadas este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Plataforma per a l'Educació Mediàtica (PEM) y vicepresidenta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Laura Pinyol, ha pedido a la Generalitat un plan de alfabetización mediática intergeneracional que implique a toda la ciudadanía para frenar la "desinformación".

Lo ha anunciado durante la inauguración de la tercera jornada PEM, celebrada este jueves en la biblioteca de Sarrià-Foix, acompañada por el gerente del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, y donde ha alertado de los peligros de los nuevas plataformas para la democracia.

Ha señalado como amenaza a la información de la ciudadanía "los nuevos canales de socialización y los algoritmos que premian la polarización, el contenido reactivo y la jerarquización por encima de la información".

Según Pinyol, esto se traduce en la "difusión deliberada, intencionada y coordinada de información falsa, engañosa, parcial y manipulada" con el objetivo de distorsionar el análisis crítico de la población.

En concreto, ha apuntado a la utilización de la desinformación como "arma de destrucción masiva" para el cumplimiento de la que considera una agenda oculta basada en el autoritarismo para debilitar la confianza institucional.

ALFABETIZACIÓN

Por eso, Pinyol ha defendido una "ciudadanía crítica, informada y comprometida con la democracia", para lo cual ha urgido a un plan de alfabetización mediática que implique a todos los ciudadanos.

En este sentido, ha reclamado a la Generalitat que elabore políticas estratégicas de carácter interdepartamental y transversal que no solo se dirijan a los jóvenes.

"Porque el futuro comienza cada día y una sociedad responsable no puede ser una sociedad acrítica, y una sociedad democrática no puede ser una sociedad vulnerable, y una ciudadanía cívica no puede estar asustada, subyugada o anestesiada", ha sostenido.

BURGUILLOS: EL PAPEL DE LAS BIBLIOTECAS

Burguillos ha reivindicado el papel de las bibliotecas en el ejercicio de la democracia como "infraestructura cultural, social y democrática" defensora del derecho a la cultura y a la información.

También ha defendido el derecho a escoger y a seguir aprendiendo, que ve atacado por la desinformación al "inundar y hacer más difícil distinguir" los contenidos, por lo que ha destacado la alfabetización como una capacidad cívica de primer orden.

COLOMINA (CIDOB): HAY OTROS INTERMEDIARIOS

La periodista e investigadora del Centre for International Affairs (Cidob), Carme Colomina, ha dicho en su ponencia que el sistema mediático está sufriendo un "proceso de sustitución de los intermediarios" que está modificando la información que se consume.

Ha explicado que agentes externos están influyendo: "Jerarquizando qué información vemos y cómo la vemos, qué nos llega y qué no nos llega", y ha advertido de que es un proceso de intermediación mucho menos transparente.

Por eso cree que se está transformando la información y además el poder, con las grandes plataformas tecnológicas como grandes actores internacionales.

También ha apuntado que la entrada en este panorama de la IA lo complica aún más: "Estamos en un momento donde se ha impuesto la toxicidad", llevando el ámbito de información al caos, según ella.

Colomina ha defendido la regulación para "poner límites" a las plataformas y a las grandes empresas, y ha alertado de las afectaciones de EE.UU. en el modelo europeo de libertad de expresión.