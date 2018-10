Pequeños enfrentamientos y consignas cruzadas en el centro de Barcelona

Publicado 17/08/2018 13:30:15 CET

BARCELONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro de la capital catalana ha registrado pequeños enfrentamientos y consignas cruzadas este viernes con motivo de la conmemoración del primer aniversario de los atentados en Catalunya, y que ha contado con la presencia de los Reyes.

En diferentes puntos de la plaza Catalunya y de La Rambla de Barcelona se han dado disputas entre personas que gritaban en favor y otras en contra de la presencia del Rey, lo que se ha intensificado después del acto de homenaje.

Una mujer que se encontraba a la altura de la fuente de Canaletes de La Rambla ha explicado a Europa Press que llevaba una pancarta amarilla y, ante un persona de un grupo con banderas españolas, la ha levantado más: "Y me la han arrebatado con un golpe, y después a otro".

El altercado ha derivado en algunas carreras y ha hecho que se estableciera un cordón de los Mossos d'Esquadra para separar a grupos de personas de diferentes sensibilidades políticas, en La Rambla en su límite con la plaza.

Algunos paseantes de diferentes grupos y con pancartas de diferente signo se iban intercambiando frases e insultos en favor de la unidad de España, de la democracia, la Constitución y un referéndum.

Grupos de asistentes ataviados con banderas y gorras con la bandera de España han gritado lemas como 'Viva España', 'Viva el Rey' y 'Viva la Constitución', mientras que al inicio de La Rambla han hecho sonar el himno nacional.

PANCARTAS DE LA ANC

Las consignas en catalán 'Fuera fascistas de nuestros barrios', 'Democracia' y 'Libertad' han sido las más escuchadas entre soberanistas, al lado de pancartas de la ANC en inglés y en catalán: 'Dismantling a terrorist cell comes at a price: prison and repression' y 'Us tenim presents no tenim por: suport a les famílies i les víctimes del 17-A'.

Fuentes de la ANC han explicado a Europa Press que personal de la organización del acto ha requisaso pancartas de la asociación a una persona hasta el final del acto, y éstas no se han podido ver entre los asistentes del homenaje por las víctimas.