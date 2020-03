Peral niega la relación sentimental con el otro acusado del crimen de la Guardia Urbana

El fiscal muestra mensajes entre ambos para demostrar que eran pareja

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del juicio por el crimen de la Guardia Urbana, Félix Martín, ha dedicado la primera parte del interrogatorio a la acusada a indagar en la relación de Peral con el también acusado Albert López y con la víctima, Pedro R., además de con su exmarido, Rubén C., con la intención de demostrar que los dos acusados cometieron el crimen porque querían mantener una relación sentimental, y la víctima era pareja de la acusada.

"Lo que he tenido con Albert no lo considero una relación, porque no ha aceptado a mis hijas en ningún momento", ha asegurado, ante lo que el fiscal ha mostrado los mensajes que intercambiaban los dos acusados para cuestionar su afirmación.

Al preguntarle si mantenían relaciones sexuales, ha dicho: "Teníamos relaciones sentimentales. Ocasionalmente podíamos cenar, podíamos salir, hacer lo que se hace... Como si fuéramos una pareja, pero sin serlo"

Varios testigos compañeros de trabajo de los acusados han declarado durante el juicio que Peral y López eran pareja a pesar de que sabían que ella convivía con la víctima, y ella lo ha continuado negando a pesar de que se han exhibido fotografías de ambos en restaurantes y en la playa, y también de López con las hijas de Peral.

El fiscal también ha pedido mostrar los mensajes en que Peral dijo a Albert 'te he querido muchísimo' y 'por favor, por los cinco años que hemos estado' cuando ella afirma que ya no mantenían ninguna relación, lo que la acusada ha justificado diciendo que "tenía miedo de decirle que había empezado con Pedro, no le tenía ningún aprecio, le tenía más bien odio".

López le envió un e-mail amenazando de muerte a Pedro R. el 29 de enero de 2017, y el siguiente mensaje que ella escribió decía 'solo tú me has tenido y quiero que me sigas teniendo', y ha relatado: "Pensé que tenía un problema mental. Si piensa que no estoy con él, se le quitará este odio. Quedó clarísimo en el mail que le tenia un odio impresionante".

ANILLO DE LÓPEZ Y PELEAS CON PEDRO R.

Sobre el día en que López entregó a Peral un anillo de compromiso, ha explicado: "Me tiró una caja encima de la mesa y se fue. Y me dijo: 'Por si te lo piensas'. Tiene una forma de ser que no es normal, que tire una caja y se vaya".

El fiscal también le ha preguntado si López debía estar dispuesto a matar a Pedro R. para poder ser su pareja, a lo que Peral ha dicho: "No. Ni muchísimo menos. Estar con el significa dejar de estar con mis hijas, y no lo hubiese hecho nunca. Si no lo hice en cuatro años no lo hubiese hecho entonces".

Ha asegurado que le devolvió el anillo en cuanto pudo, a lo que el fiscal ha cuestionado que se tomó fotos llevándolo al menos dos veces días después de recibirlo, y también ha mostrado los mensajes que envió diciendo a una amiga que tenía problemas de pareja con Pedro R., diciendo: "Todos los días son peleas".