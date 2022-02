Pere Aragonès defiende activar "mecanismos de presión" para desbloquear la mesa de diálogo

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado este lunes a la unidad del independentismo para "activar todos los mecanismos de presión para desbloquear" la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Si la negociación no avanza, si no se comienzan a visualizar avances y resultados, es evidente que no nos podemos quedar de brazos cruzados", ha advertido durante la conferencia 'Avancem' (Avancemos) en el MNAC, coincidiendo con el primer aniversario de las elecciones del 14 de febrero, y a la que han asistido unas 400 personas.

Aragonès ha acusado al Gobierno de que "dilate la celebración de la mesa de forma reiterada por intereses de partido o electorales" y ha defendido que el independentismo se una para forzar al Ejecutivo central a moverse y a hacer una propuesta para resolver el conflicto.

