Periódicos y televisiones internacionales se hacen eco de la muerte de Ruiz Zafón

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medios de comunicación internacionales se han hecho eco este viernes de la muerte del escritor barcelonés Carlos Ruiz Zafón, traducido a más de 50 idiomas y convertido en el escritor español más leído en el mundo después de Miguel de Cervantes con su tetralogía 'El cementerio de los libros olvidados'.

Entre los medios británicos que han cubierto la noticia se encuentran la BBC, 'The Guardian', 'The Independent' y 'The Bookseller'.

También los franceses 'Le Figaro' y 'Le Monde'; los italianos 'Il Corriere della Sera' y 'La Repubblica', así como el austríaco 'Wiener Zeitung', y los alemanes 'Zeit Online', 'Frankfurter Allgemeine' y la agencia de noticias alemana DPA.

También, el canal de noticias alemán Deutsche Welle, el polaco Polsat News, el holandés NRC, la 'Gazet van Antwerpen', 'VRT News' y el húngaro 'HVG'.

No obstante, la muerte del barcelonés ha llegado a todo el mundo, con noticias en latinoamérica de la mano de medios como 'Clarín', 'El Colombiano' y 'Rosario3', entre otros.

También se han hecho eco en Emiratos Árabes Unidos 'Gulf Today', y el diario de Dubai 'Gulf News'.

Afincado en Los Ángeles (Estados Unidos), el país se ha despertado con la muerte de Zafón en 'Usa Today', 'The Washington Post', 'The Miami Herald' y Fox Las Vegas; además de 'CityNews Toronto', en Canadá.