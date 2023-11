Pi (Holaluz) asegura que la menor demanda de placas solares en viviendas es "circunstancial"

Destaca que la empresa está presente en más de 4.000 municipios en España



BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta ejecutiva de Holaluz, Carlota Pi, ha asegurado que la menor demanda de placas solares en viviendas y de instalaciones de generación solar distribuida es "circunstancial", en una entrevista a Europa Press.

Pi ha explicado que esta bajada se debe a unos tipos de interés en "récords históricos" y a las dudas por una posible recesión, que han provocado que las decisiones que las familias antes tomaban en pocas semanas, ahora las toman en meses.

Ha señalado que el retroceso ha sido entre el 25% y el 50% "no en España si no en Europa", y ha insistido en que no es estructural, ya que, según ella, la oportunidad de mercado sigue existiendo.

La directiva ha destacado que a pesar de esta contracción del mercado, Holaluz prevé vender e instalar las mismas placas solares a viviendas que en 2022.

"Es decir, respecto al mercado estamos creciendo, porque ponemos el foco en mejorar la eficiencia en todos los procesos" y en impulsar la propuesta de valor que se presenta a los clientes, ha dicho.

TRAMITACIONES MUNICIPALES

Pi ha destacado que Holaluz ha tenido que colaborar con los ayuntamientos para crear los procesos para legalizar las instalaciones solares en viviendas.

Ha explicado que la empresa trabaja con más de 4.000 municipios en España y ha señalado que este trabajo también beneficia al resto de empresas que hay en el mercado de autoconsumo.

"Se encuentran el terreno aplanado, pero también pensamos que esto es una misión y un propósito que nosotros tenemos que hacer como compañía", ha añadido.

De todos modos, la directiva ha dicho que las inversiones que impulsa la empresa se dirigen a las poblaciones en las que los trámites se pueden hacer fácilmente o tienen subvenciones para este tipo de instalaciones.

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

La también cofundadora de la compañía ha puesto en valor la capacidad de generación de caja de la empresa, que le permite tener un "'runway' infinito".

"Esto nos da tranquilidad, sostenibilidad financiera y continuidad financiera" para continuar llevando a cabo el plan de negocio de la empresa.

De todos modos, ha augurado que la evolución de la penetración de la generación solar distribuida tendrá la forma de un 'stick' de hockey patines, que cuando se amplía tiene altos y bajos, pero que a largo plazo tiene una evolución cada vez más positiva.