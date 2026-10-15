Pimec pide blindar la educación de los ciclos políticos para "garantizar el futuro del país"

La consellera de Educación y FP, Esther Niubó, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete - PIMEC

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha reclamado blindar la educación de los ciclos políticos para "garantizar el futuro del país" en el marco de una jornada en la que han participado la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, y los exconsellers de Educación Meritxell Ruiz, Irene Rigau y Ernest Maragall, informa la patronal en un comunicado este jueves.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha dicho que la educación es "la mejor inversión de futuro" y que las sociedades que más progresan son las que forman a las personas con conocimientos y capacidad crítica.

Niubó ha reivindicado la corresponsabilidad del conjunto de la sociedad en la mejora de la educación y ha defendido que se garantice la estabilidad y continuidad de las políticas educativas.

Ruiz, por su lado, ha puesto en valor el trabajo del profesorado y ha defendido la autonomía de los centros, el liderazgo pedagógico y la evaluación como elementos clave para mejorar la calidad educativa.

Rigau ha reivindicado la cultura del esfuerzo, la formación del profesorado y una mayor conexión entre escuelas y empresas, y Maragall ha pedido adaptar el sistema educativo a las transformaciones sociales.