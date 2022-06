Pimec pide prorrogar las medidas de apoyo a la liquidez y la solvencia empresarial por el Covid

BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha pedido al Gobierno que se prorroguen las medidas de apoyo a la liquidez y la solvencia empresarial para paliar los efectos de la pandemia más allá del 30 de junio, en un comunicado este martes.

La patronal señala que la petición se debe a la imposibilidad de crear nuevos esquemas de apoyo a las empresas y ante el escenario de incertidumbre en el mercado laboral y la economía en general.

Ha asegurado que la normativa de la Unión Europea prevé que las ayudas a la solvencia se puedan alargar hasta el 31 de diciembre.

Una encuesta propia de Pimec muestra que un 30% de las pymes "no podrán devolver los préstamos ICO" o no pueden cuantificar el remanente de dinero de Cofides que no han usado.

Por este motivo, ha reclamado que se amplíe el periodo de aplicación de las medidas de renegociación de los préstamos con aval ICO y ha defendido el plazo para acudir al fondo de recapitalización Cofides.