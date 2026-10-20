La pintora Marria Pratss firma la obra de arte anual del catálogo Vila Viniteca 2027

Marria Pratss entre Quim Vila y Siscu Martí - VILA VINITECA

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pintora catalana Marria Pratss es la autora de la obra de arte anual del catálogo Vila Viniteca, que desde 1992 se edita cada año con un artista diferente y que se ha presentado este martes.

Este catálogo inaugura el año del 95 aniversario de Vila Viniteca, que empezó como un colmado en el barrio barcelonés del Born y hoy es también una distribuidora internacional de vinos, regentada por Siscu Martí y Quim Vila.

Marria Pratss (Barcelona, 1988) ha explicado en un encuentro con la prensa que a los 18 años se fue a vivir a Londres, después volvió a Barcelona, donde hizo música e ilustración mientras vivía en comunidad, y cuando se decidió a vivir sola se concentró en la pintura y se decantó por ella.

BARCELONA, PARÍS Y MILÁN

Tras sus tres recientes exposiciones en Barcelona ('Florescència', a raíz del nacimiento de su hijo), París (con la mariposa como metáfora de la transformación) y Milán (Italia), Pratss ha preparado la obra para este catálogo.

"Nunca hago piezas por encargo. Pero conocí a Quim Vila", ha dicho sobre esta obra, y Vila ha concretado que la conoció cuando le sorprendieron sus pinturas en una edición de la feria Arco y se interesó por ella.

La obra del catálogo anual evoca la transformación y el paso del tiempo mediante el gesto y el color: "La pintura es un jardín donde todos son bienvenidos", según la artista.

Este martes, Pratts también ha dado a Vila otra obra dedicada a él y que evoca precisamente el 95 aniversario de Vila Viniteca.

Desde 1992 también han protagonizado el catálogo Barceló, Antonio López, Milo Manara, Plensa, Eduardo Arroyo, Moebius, Lita Cabellut, Perico Pastor, Mariscal, Guinovart, Arranz-Bravo, Santi Moix, Frederic Amat, Francisco Ibáñez, Juan Genovés y Perejaume, entre otros.