Pisarello defiende recuperar la mesa de diálogo y derogar la reforma laboral

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario primero del Congreso y diputado de ECP, Gerardo Pisarello, ha defendido este viernes la necesidad de recuperar la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, así como de derogar la reforma laboral.

"Hay un acuerdo para derogar la reforma laboral. Otra cosa son los ritmos con los que se hará. Ahora se abrirá el espacio de negociación", ha dicho en una entrevista de Ràdio 4 recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que se debe salir de la crisis sanitaria sin olvidar la económica y la precariedad.

Sobre el debate dentro del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos sobre este asunto, ha explicado: "No es que niegue que haya un debate interno, los debates existen y no me parece que sea algo necesariamente negativo. Pero no tenemos que exagerar, no hay nada irresoluble, y hay un acuerdo global".

Pisarello ha advertido de que la alternativa a esta coalición de gobierno es uno de derechas, y ha señalado que deben asumir críticas y corregir errores: "Pero necesitamos una mayoría de gobierno con un fuerte contenido social y plurinacional".

Sobre el voto en contra de ERC ante al prórroga del estado de alarma, ha lamentado que los republicanos podrían haber sido críticos pero haber votado a favor: "A veces ERC está demasiado pendiente del espejo retrovisor, de su relación con JxCat y del escenario electoral. Deberían salir de ahí".

MESA ENTRE GOBIERNOS

Ve muy importante recuperar la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el de la Generalitat: "En Catalunya hay una herida que se debe resolver a través del diálogo", y ha tachado de injusto que estén en prisión dirigentes independentistas como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, ha citado.

Cree que Catalunya necesita urgentemente "un Govern que no gesticule y con un proyecto social claro" y, preguntado por si ve posible un tripartito con ERC y el PSC, ha dicho que nunca han escondido que tienen mucho en común entre fuerzas progresistas, y que se pueden alcanzar acuerdos en base a un programa claro.