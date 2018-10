La plantilla del Metro de Barcelona pide que no haya servicios mínimos y TMB que sean del 80%

Publicado 14/09/2018 15:07:13 CET

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Metro de Barcelona ha pedido que no haya servicios mínimos en la huelga que han convocado para los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de la Mercè, mientras que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) quieren que sean del 80% todos los días, menos el 21 que piden que sea del 60% en hora no punta, y del 100% para el piromusical del 24 en la L1 y L3.

Este viernes se ha producido una reunión de mediación entre los trabajadores y la empresa en la Conselleria de Trabajo en la que no ha habido acuerdo sobre los servicios mínimos, que los fijará el departamento durante la semana que viene.

La huelga fue convocada el lunes por el comité de empresa, que consistirá en paros parciales de dos horas por turno durante los cuatros días en los que se celebra la fiesta mayor de Barcelona.

El viernes 21 los paros están previstos de 7 a 9 horas, de 19.00 a 21.00 y de 20.30 a 22.30; el sábado 22 y el domingo 23 serán de 11.00 a 13.00, de 19.00 a 21.00 y de 20.30 a 22.30, y el lunes 24, de 10.19 a 12.19, de 17.44 a 19.44 y de 22.50 a 00.50.

Los sindicatos explicaron que los paros se habían convocado por los continuos incumplimientos del convenio colectivo al que se llegó el verano pasado y aseguraron que TMB les había que no negociarán hasta que pasara la huelga.

El comité de empresa está integrado por CC.OO. y UGT de Catalunya, CGT, CTTC, el Sindicado Unitario y el Colectivo Independiente del Metro alerta de que TMB no ha cumplido con la reducción de jornada, no ha convocado las comisiones de lactancias, no presenta los cambios organizativos a la plantilla y contrata temporalmente.

TMB ha informado en un comunicado este viernes que "está aplicando las mejoras económicas y sociales pactadas" en el convenio colectivo y que lo continuará haciendo.

No obstante ha remarcado que lo tiene que hacer "dentro de los límites que marca la legislación general presupuestaria para el sector público de todo el Estado" y ha señalado que algunas de las reivindicaciones del comité no tienen relación con el convenio.

"La aplicación del convenio colectivo firmado en julio de 2017 se está realizando con un espíritu de diálogo y consenso entre las partes", ha sostenido TMB, y ha aseverado en el último año se han reunido de los organismos paritarios y se han alcanzado 17 acuerdos para las mejoras de las condiciones laborales, así como se han formado a 600 personas en la conducción de trenes.

Ha remarcado que por ello "no se aprecian situaciones o circunstancias que expliquen la conflictividad promovida por la mayoría del Comité ni existe en el seno de la plantilla de Metro un malestar evidente".

TMB ha defendido que el transporte público es un servicio esencial para los barceloneses durante la Mercè, puesto que se produce una demanda superior del 17% durante esos días.