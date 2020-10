El plazo para pedir de vuelta el adelanto para vivienda comprada y no entregada acaba en diciembre

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las personas que pidieron un adelanto al banco para comprar antes de 2016 una vivienda sobre plano que no les entregaron tienen hasta diciembre para solicitar la devolución de ese dinero, ha informado la empresa de servicios jurídicos Spanish Legal Reclaims en un comunicado.

El plazo inicial terminaba en octubre, pero la suspensión de los plazos de caducidad y suspensión declarada mediante el decreto sobre el estado de alarma en marzo sitúa la nueva fecha de vencimiento en el 26 de diciembre.

Esta prórroga legal es "una pequeña inyección de oxígeno para aquellos particulares atrapados en una inversión fallida" y que no obtuvieron su vivienda tras la quiebra de muchas promotoras durante la crisis económica de 2008, ha explicado Spanish Legal Reclaims.

Aun así, el director general de la compañía ha lamentado que "el impacto del Covid ha agravado la lentitud de los juzgados y de todas las administraciones, con lo que ha aumentado la dificultad del afectado para recopilar la documentación e información para demandar".

Un informe de Spanish Legal Reclaim y del Centre for Economics and Business Research (Reino Unido) estima que en España hay unos 600.000 afectados por vivienda sobre plano no entregada: más de la mitad son españoles y el resto extranjeros; para los segundos, la cantidad a recuperar ronda los 100.00 euros de media.