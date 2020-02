Ponsatí: "No nos dejemos embaucar por fotos de mesas y diálogos de engañifa"

Intervención de la exconsellera Clara Ponsatí en el acto del Consell per la República en Perpignan (Francia) el 29 de febrero de 2020.

La exconsellera y eurodiputada Clara Ponsatí ha negado este sábado que la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno sea una vía válida para alcanzar la independencia, en el acto del 'La República en el centro del mundo' en Perpignan (Francia): "No nos dejemos embaucar por fotos de mesas y diálogos de engañifa que solo buscan hacer ganar tiempo a Pedro Sánchez".

"Mientras haya independentistas, habrá represión, exilio y cárcel. Ha pasado siempre. Por eso es una engañifa contraponer diálogo a independencia", ha insistido, y ha añadido que de nada sirve retrasar la independencia para buscar el lugar de Catalunya dentro de España.

También ha asegurado que ni temores ni renuncias ni "promesas vacías de diálogo de los mismos que nunca cumplen ninguna promesa" les permitirán alcanzar su objetivo, que habrán logrado hasta que quienes están en el extranjero puedan regresar a Catalunya y que esta sea un Estado independiente, ha dicho.

Ha apostado por alcanzar la independencia a través de la determinación y de la movilización --al margen de estrategias partidistas o personalistas, ha dicho--, y ha añadido: "Debemos prepararnos para el próximo embate: la ruptura".

También ha celebrado que el independentismo persista en movilizaciones como la de este sábado, lo que ve una prueba de que la "maquinaria de un Estado con jueces, fiscales, políticos y medios" no ha conseguido eliminar el independentismo pese a haberlo intentado.

TONI COMÍN

El exconseller y actual eurodiputado Toni Comín ha avisado de que para conseguir la independencia de Catalunya serán necesarias "más acciones y sacrificios, siempre desde la lucha democrática y pacífica", por lo que ha llamado a crear las condiciones y a prepararlo para que sea posible.

"Si de verdad queremos ser libres tenemos que asumir el precio de nuestra libertad", ha recalcado Comín, que ha acusado al Estado de no respetar los derechos más elementales.

Por ello, ha concluido que el Estado "no es una democracia plena" y ha añadido que no quiere saber nada de un país que, a su juicio, en vez de avanzar da pasos atrás en valores europeos.

LLUÍS PUIG Y VALTONYC

En un vídeo, el exconseller Lluís Puig ha asegurado que los dos años y tres meses que ha pasado en lo que considera un exilio le han servido para "reforzar" su convicción de que eligieron una opción que ha permitido seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía, y la lengua y la cultura catalana.

"No dejéis de enviarnos la energía sostenible que nos envía constantemente y que no ha dejado de llegarnos en estos años, y que creo que no dejará de llegarnos", ha dicho, en relación con la muestras de apoyo que han recibido los políticos que se marcharon al extranjero tras el 1-O.

El rapero Valtonyc, también a través de un vídeo, se ha mostrado contento de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers y eurodiputados hayan asistido al acto en Perpignan, y ha pedido "no pensar que con un Estado como el español se puede dialogar".

El activista Adrià Carrasco, imputado tras el 1-O y actualmente en el extranjero, ha dicho que lo que él considera represión refuerza sus convicciones en lugar de debilitarlas, aunque supongan asumir riesgos, y la activista Tamara Carrasco, que también fue imputada, ha llamado a mantenerse en pie ante "el Estado y sus cloacas".

También han intervenido dos de los CDR detenidos el 23 de septiembre de 2019 --Eduard Garzón y Jordi Ros--, que han pedido responder con determinación y movilizaciones pacíficas ante lo que han tachado de represión.