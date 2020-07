El Port de Barcelona participa en dos proyectos elegidos por la CEF de la Unión Europea

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos proyectos impulsados por el Port de Barcelona han sido seleccionados por la CEF Transport Map de la Unión Europea, un programa que tiene el objetivo de desarrollar proyectos en el ámbito del transporte que mejoren la eficiencia y la sostenibilidad de las infraestructuras europeas y aporten crecimiento y competitividad al sistema de transporte europeo.

En un comunicado este miércoles, el Port ha explicado que participa en el proyecto 'LNGHIVE2 Barcelona-an efficient LNG bunker barge in the Port of Barcelona' para poner en servicio una gabarra con capacidad para 5.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) que opere en condiciones de seguridad y de eficiencia de costes para repostaje de barcos que funcionen con este combustible, motivo por el cual ha recibido una subvención de 9.157.700 euros, según ha destacado la CEF.

Además, el Port participa junto con otros puertos y empresas de Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, Irlanda y España en el proyecto 'EALING-European flagship Action for coLd ironING in ports', que tiene el objetivo de realizar los estudios técnicos, medioambientales, legales y financieros para proveer a los barcos de electricidad desde los muelles, y ha recibido una ayuda de 3.480.120 euros para apoyar la electrificación de muelles.

Ambos proyectos tienen un objetivo medioambiental y están orientados a reducir las emisiones de gases contaminantes generados por los barcos, mediante la búsqueda de las soluciones más sostenibles en el mundo portuario.

Estos proyectos son parte de los impulsados por el Port de Barcelona para "minimizar el impacto de la actividad portuaria en el entorno y contribuir a que se desarrolle bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental".