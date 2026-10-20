PortAventura, CaixaBank y Applus+, entre las entidades premiadas por la Cámara de Tarragona

Representantes de empresas y entidades galardonadas en los Premis Cambra de Tarragona 2026 - CÁMARA DE TARRAGONA

TARRAGONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Tarragona ha premiado este martes a 5 compañías y entidades por su buen desempeño empresarial y sus labores en materia de internacionalización, digitalización, sostenibilidad e impulso de la formación profesional, entre ellas a PortAventura, CaixaBank y Applus+, ha informado la corporación en un comunicado.

La gala de los Premios Cámara de Tarragona 2026 se ha celebrado este martes en la Casa de la Punxa, la sede de la Corporación tarraconense, y ha contado con la presencia del presidente de la Cámara de España, Josep Lluís Bonet, como invitado de honor y que ha sido galardonado con el Reconocimiento a su trayectoria profesional.

En la categoría de excelencia empresarial, el galardón ha sido para PortAventura World por su impacto como uno de los destinos de ocio líderes en Europa, con más de 100 millones de visitas en sus 30 años historia.

Applus+ IDIAD ha logrado un reconocimiento por "una trayectoria de internacionalización ejemplar", por su expansión como referente mundial en la ingeniería de la automoción, mientras que el premio a la digitalización y la innovación se lo ha llevado el Hospital Viamed Tarragona.

El galardón a la sostenibilidad lo ha logrado la Xarxa Santa Tecla por su estrategia de sostenibilidad integral, que incorpora criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, mientras que la Cámara ha reconocido a CaixaBank por apuesta por el talento y su impulso de la formación profesional a través de su plataforma CaixaBank Dualiza, orientada a prestigiar la FP y conectar el tejido educativo con las necesidades laborales de las empresas.

El evento ha contado con la presencia de la presidenta de la Cámara de Tarragona, Laura Roigé; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; representantes del Comité Ejecutivo de la corporación, directivos de entidades colaboradoras como el BBVA y los máximos responsables de las compañías galardonadas.