La posible vuelta de Puigdemont enfrenta a PSC, ERC, Junts, comuns y CUP con Vox, Cs y PP

También han abordado la aprobación de la Ley de Amnistía y el rechazo a los Presupuestos



La posible vuelta del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, a Catalunya ha enfrentado este viernes a la portavoz parlamentaria del PSC-Units, Alícia Romero, la de ERC, Marta Vilalta, la de Junts, Mònica Sales, el de comuns, David Cid, y el de la CUP, Carles Riera, con el de Vox, Joan Garriga, la de Cs, Anna Grau y la del PP, Lorena Roldán.

En el programa especial Aquí Parlem del canal 24 horas de RTVE recogido por Europa Press, los dirigentes de todos los grupos con presencia en la Cámara catalana han abordado esta cuestión así como también la aprobación de la Ley de Amnistía y el rechazo al proyecto de Presupuestos de 2024, entre otras.

Después de que Sales haya defendido la candidatura de Puigdemont a las elecciones catalanas, Vilalta ha celebrado que pueda hacerlo gracias a los pasos que, a su juicio, han hecho posible desde el Govern "para conseguir la libertad y que se termine la represión y los exilios", pero ha querido dejar claro que el candidato de ERC es el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Desde el PSC, Romero también ha avalado que Junts apueste por la candidatura de Puigdemont, pero ha cuestionado que afirmara que su objetivo es culminar la independencia porque, en su opinión, la Catalunya actual no es la de 2017: "Algunas de las cosas que dijo me suenan más a pasado que a futuro. No queremos acabar nada y sí empezar a trabajar y aportar soluciones".

Cid considera que el expresidente catalán podrá volver a Catalunya con la aprobación de la Ley de Amnistía, pero cree que no es una novedad que se presente a las elecciones porque ya lo hizo anteriormente, y ha querido reivindicar a la candidata de los comuns, Jéssica Albiach.

"Nuestro compromiso antirepresivo es indiscutible. Celebramos que Puigdemont pueda volver del exilio, él y todas las personas que viven un exilio no querido", ha recalcado Riera, pese a lamentar que encabece una candidatura de Junts, un partido al que ha acusado de ser un aliado del PSC y de haber hecho un giro a la derecha y conservador.

Por contra, Garriga ha criticado a los socialistas por considerar que son los responsables de la posible vuelta de Puigdemont a Catalunya, y Grau ha avisado de que su figura "no tiene nada que ver" con lo que Catalunya necesita.

"Si de nosotros depende, no (volverá)", ha manifestado Roldán, que ha asegurado que utilizarán todas las herramientas que tengan a su alcance para frenar la Ley de Amnistía.

LEY DE AMNISTÍA

Tras la aprobación de la amnistía, Romero, Vilalta y Sales se han mostrado convencidas de que se aplicará, pero mientras la primera considera que debe servir para "normalizar la situación" en Catalunya, las representantes de ERC y Junts creen que con la norma no se pasará página a lo ocurrido porque el conflicto político permanece.

Para Riera, la amnistía es "un paso adelante" aunque defiende que debería haberse vinculado con el derecho a la autodeterminación, mientras que Cid también comparte que se aplicará y que es una victoria.

Desde Cs, Grau quiere creer que la amnistía no se aplicará "porque es un bodrio jurídico", mientras que Garriga ha emplazado al PP a bloquear la tramitación de la ley en el Senado y Roldán ha cargado contra los socialistas por permitir su aprobación.

SUSPENSO AL GOVERN

Todos los grupos de la oposición han suspendido al Govern con notas del 0 al 4 salvo la portavoz del PSC, que le ha puesto un cinco, mientras que el de los comuns le ha puesto un 4,9 y Vox un 'no presentado'.

La portavoz republicana se ha quedado sola defendiendo la gestión del Ejecutivo catalán y el contenido del proyecto de Presupuestos de 2024, que finalmente no se aprobó, lo que derivó en la convocatoria anticipada de elecciones el 12 de mayo.

PRESUPUESTOS

El debate presupuestario ha conllevado de nuevo el choque entre Vilalta y Cid, dado que éste ha acusado a los republicanos de aceptar las "condiciones" del PSC para construir el Hard Rock, algo que también ha secundado Riera.

Pese a que Romero lo ha negado, Cid ha defendido la decisión de su grupo de presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas, algo que también hicieron Junts, CUP, PP, Cs y Vox por diferentes motivos que han explicado sus portavoces.