El PP achaca al pacto PSOE-ERC el apoyo del PSC al informe de los letrados que avala a Torra

Publicado 14/01/2020 15:35:40 CET

No acudirán a la Mesa de Partidos convocada por Torra porque "no la convoca el presidente"

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Parlament Santi Rodríguez ha achacado este martes la decisión del PSC de apoyar el informe de los letrados del Parlament por el que rechaza retirar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el escaño de diputado al acuerdo entre el PSOE y ERC para aflorar la investidura de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa se ha manifestado de este modo después de que la Mesa del Parlament haya rechazado retirarle el escaño como ha pedido Cs, después de que la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona declarara vacante su puesto en la Cámara catalana para cumplir la inhabilitación del jefe del Ejecutivo por parte de la Junta Electoral Central (JEC) y el Tribunal Supremo.

El apoyo de los socialistas "no es ninguna sorpresa en vista a lo que se ha ido conociendo; el PSC es estrechamente dependiente de las decisiones del independentismo y el propio Gobierno de España está en manos de ERC sobre todo".

"No sabemos los compromisos que se han adquirido y que no se han hecho públicos, pero tras el nombramiento de la nueva Fiscal General del Estado no es sorprendente ver cómo el PSC está atado de pies y manos siguiendo la lógica de los partidos independentistas", ha censurado.

El popular también ha lamentado que se haya rechazado en la misma reunión de este mismo martes su escrito solicitando al presidente del Parlament, Roger Torrent, que inicie la ronda de contactos para investir a un nuevo presidente.

COMPETENCIA DE LA JEC

Los socialistas han apoyado el informe y la presentación de un recurso contencioso administrativo al Supremo porque consideran que la JEC no es competente --de hecho, el recurso al Supremo fue una iniciativa que el PSC hizo en una propuesta de resolución en el pleno del Parlament del 4 de enero y que entonces se tumbó con el rechazo de los partidos independentistas--.

Rodríguez ha destacado que el PP considera que la JEC es competente, porque hay una incompatibilidad personal que puede dirimir el reglamento de la cámara legislativa, pero otra, a la que ellos apelaron, que prevé la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) "en la que las juntas electorales son competentes y, por lo tanto, la decisión de la JEC es firme".

También se opone a la interpretación que hacen los letrados del Parlament sobre que el hecho de que Torra pierda el acta no le quita la condición de presidente porque, según interpreta el informe de los servicios jurídicos del Parlament, cabe interpretar que se necesita ser diputado para ser elegido presidente, pero no para mantenerse en el cargo.

Rodríguez ha recordado que los letrados del Parlament se posicionaron en sentido contrario cuando presentaron las primeras alegaciones a la JEC en diciembre, y además ha subrayado que "cuando el Estatut dice que el presidente tiene que ser escogido entre los diputados, no es circunstancial".

"Es una condición que se tiene que mantener, no se vale decir que sí lo solo un día. Entendemos que la pérdida de condición de diputado implica la pérdida de la condición de presidencia", ha añadido.

Por todo ello, al ser preguntado si asistirán a la reunión de la mesa de partidos catalanes convocada para el viernes por Torra ha dicho que volverán a declinar la invitación porque "no la convoca el presidente y porque el PP no está dispuesto a hablar de fantasías separatistas sobre represión, autodeterminación y amnistía".