Premiado un proyecto solidario de la UAO CEU

BARCELONA

El International Council of Universities in the Spirit of Saint Thomas Aquinas (Icusta) ha premiado a la solidaridad el proyecto CEU en la Misión Esperanza y Calidad, liderado por el Servicio de Pastoral de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU).

Una expedición de once estudiantes de la UAO CEU, la CEU Cardenal Herrera y CEU San Pablo se desplazarán a finales de mes a Palermo (Italia) para desarrollar una labor de voluntariado en la Misión Esperanza y Calidad, ha informado este jueves la universidad.

Icusta es una organización internacional que agrupa a universidades y centros de formación unidas en el reconocimiento y difusión del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y pertenecen a esta red 29 instituciones educativas de diferentes continentes.

La estancia en Palermo se plantea con el objetivo de apoyar las tareas que se desarrollan en la misión, experiencia educaiva y convivencia intercultural.

Una de las realidades a las que recientemente ha dado respuesta es la de los migrantes, y en una de las sedes de la Misión, Via Decollati, viven actualmente cerca de 800 inmigrantes africanos.