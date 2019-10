Los Premios Ondas galardonan a Rosalía, Carlos Herrera y 'La resistencia'

Actualizado 16/10/2019 18:47:10 CET

Rosalía actúa en el Mad Cool de Madrid en el IFEMA de Madrid . - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista catalana Rosalía, el cantante Camilo Sesto a título póstumo, el periodista Carlos Herrera, el programa 'La resistencia' (#0) y las series 'Hierro' y 'Arde Madrid' --ambas de Movistar-- han sido galardonados con los Premios Ondas 2019, que se entregarán el jueves 14 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Otros galardonados con los premios han sido el magazine 'Hoy por hoy' (Cadena Ser), de Pepa Bueno; el programa 'Nadie sabe nada' (Cadena Ser), de Andreu Buenafuente y Berto Romero; el actor Miguel Ángel Silvestre, por la serie 'En el corredor de la muerte' (Movistar), y la actriz Candela Peña, por la serie 'Hierro' (Movistar).

En los Premios Nacionales de Radio, los Ondas han galardonado a 'Hoy por hoy', en la etapa de Pepa Bueno, como mejor programa; 'Mas de uno' (Onda Cero) en el día mundial de la radio como mejor especial; 'Nadie sabe nada' como mejor idea radiofónica, y 'Woodstock. 50 años del festival que cambió el mundo' (Rock Fm) al mejor podcast.

En el apartado de Televisión, los Premios Ondas han galardonado a 'La resistencia' como mejor programa de entretenimiento, y 'Salvados' (La Sexta) como mejor programa de actualidad por 'Ultimatum a Maduro' y 'Francisco'.

MEJORES PRESENTADORES

Como mejores presentadores de televisión, los Ondas han reconocido a Carlos Franganillo (RTVE) y 'ex aequo' a Alejandra Andrade (Cuatro) y Paloma del Río (RTVE).

En el apartado musical, los premios han recaído en Rosalía como fenómeno musical del año; a Camilo Sesto a título póstumo a la trayectoria; a Vanesa Martín mejor comunicación visual, y 'ex aequo' a Sonorama Ribera, Mar de Músicas y Concert Music Festival como mejor concierto o festival.

Los Ondas de Publicidad han premiado a la mejor campaña en radio a 'Ruiditos', de la agencia Pingüino Torreblanca para El Corte Inglés, y a la mejor agencia a Sra.Rushmore.

En los Premios Internacionales se ha galardonado a 'Un temps de Cochon', de Radio Television Suisse Espace 2; el programa 'Svédi z osady' (Swedes from the Slum) de Radio and Television Slovakia, y la serie 'Eden', de Arte.

Los Premios Ondas han recibido un récord de inscripciones este año con más de 450 candidaturas de 25 países, la segunda ocasión en la historia que éstos superan las 400 inscripciones a nivel general.