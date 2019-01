Los Presupuestos catalanes prevén un gasto de 7,5 millones en Acción Exterior

Publicado 17/01/2019 18:29:18 CET

La Generalitat destinará 42,8 millones a cooperación si prosperan las cuentas

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Alfred Bosch, ha anunciado este jueves que los Presupuestos de la Generalitat contemplan un gasto de 7,5 millones de euros en Acción Exterior.

Durante su intervención en la comisión de su departamento en el Parlament, ha explicado que esta inversión supone "un 1%" de la que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prevén para la acción exterior española.

El conseller ha explicado que la voluntad del Govern con la Acción Exterior es que Catalunya "sea conocida y reconocida en todo el mundo", ha expresado que ese deseo también lo tienen y lo llevan a cabo países, ciudades y otras comunidades autónomas, y que otro de los objetivos es situarse al lado de los que quieren frenar el auge de los movimientos xenófobos que se basan en la insolidaridad.

Ha concretado que otro de los objetivos de la Acción Exterior catalana es explicar al mundo la situación por la que pasa: "Tenemos presos políticos, exiliados centenares de imputados. Vimos lo que vimos el 1-O. Todos estos hechos que forman parte de la situación política que pesan en la situación actual de Catalunya".

"Tenemos la obligación de explicar lo que pasa en Catalunya. No se trata de hacer publicidad, sino explicar lo que pasa sin ocultar esta realidad tan complicada", ha concluido Bosch, que ha defendido la tarea que hace Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat).

Se ha comprometido con continuar el plan de su predecesor de acabar de reabrir las delegaciones del Govern en el extranjero y "ampliar" incluso ese plan para alcanzar los continentes americano, asiático y africanos.

El socialista Ferran Pedret le ha sugerido que cuando tenga que afrontar "encuentros que son trascendentes por el interés de Catalunya" comparezca en el Parlament para intentar consensuar una posición acordada, como ha defendido que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que Bosch la respondido que también lo recomendará al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Bosch también ha defendido el gasto que han destinado a esas delegaciones y ha afirmado que los encargados de aplicar el artículo 155 de la Constitución se sorprendieron de que antes de la intervención del autogobierno se destinaran 4,5 millones de euros al conjunto de todas las delegaciones: "Los delegados pensaban que era el presupuesto de una sola delegación".

La diputada de Cs Susana Beltrán ha criticado que hay en la Conselleria altos cargos que cobran un sueldo de más de 80.000 euros, y ha preguntado a Bosch si no prevé invertir ese dinero "en cosas muchísimo más útiles" o en otros departamentos de la Generalitat, como en universidades.

Por eso, Bosch ha reprochado a Cs que hablen de un gasto innecesario en Acción Exterior porque "las cifras son modestas y cumplen todos los mecanismos para que puedan ser mesuradas".

El popular Santi Rodríguez ha reprochado al conseller que compare el presupuesto de su departamento con el del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación por la utilidad de ambos organismos: "Si a un ciudadano catalán en Waterloo le caduca el DNI o el pasaporte, ¿usted le aconsejaría que vaya a renovarlo a la Delegación del Govern en Bruselas o al Consulado?"

DIÁLOGO

El diputado de la CUP Carles Riera ha afeado al Govern el documento que consensuó con el Gobierno en el encuentro que mantuvieron en el Palau de Pedralbes de Barcelona y ha rechazado negociar con el Estado por la persecución judicial a los líderes independentistas y las detenciones del miércoles en Girona: "Cuando el otro te pone la pistola sobre la mesa, no se dialoga".

El conseller le ha replicado que en la peor de las situaciones el diálogo es necesario y ha asumido que es más fácil hablar con los amigos que con los que se está en desacuerdo: "Continuaremos defendiendo el diálogo con nuestros adversarios políticos. Lo haremos porque creemos que el país lo pide y es la manera de buscar la salida" al conflicto.

COOPERACIÓN

También ha anunciado que, si el Govern saca adelante los Presupuestos de la Generalitat 2019, la Generalitat destinará 42,8 millones de euros a la cooperación para el desarrollo y ha advertido a los grupos de que en caso de que no haya acuerdo para dar luz verde a las cuentas catalanas la inversión será de 36,5 millones, cuando en 2017 se invirtieron 30,21 millones, y en 2018 se prevé cerrar su inversión en 32,15 millones.

El Govern busca en los comuns el apoyo necesario para aprobar sus cuentas para 2019, pero la diputada Susanna Segovia ha advertido a Bosch de que su propuesta en cooperación es insuficiente y que "quizás no habrá Presupuestos si no va la cifra un poco más allá", por lo que ha planteado llegar a los 45 millones de euros.

CONFUSIÓN CON VOX

Durante su réplica a los grupos, Bosch se ha equivocado y ha interpelando a la diputada de Cs dirigiéndose a ella como la 'representante de Vox' después de realizar una crítica al acuerdo de investidura en Andalucía: "Perdón, me he equivocado".

"No lo he hecho expresamente. Lo que han hecho expresamente es pactar con un partido en Andalucía que quiere aplicar medidas de la extrema derecha más rancia", ha dicho ante la reprobación de Beltrán, que ha replicado que Cs no ha pactado con Vox, según sus palabras.