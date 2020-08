A prisión por estafar a extranjeras en Barcelona al prometer un permiso de residencia

Hay al menos 11 víctimas, y conoció a la mayoría en apps de contactos

BARCELONA, 3 Ago.

Un hombre de 36 años ha ingresado en prisión provisional por varios presuntos delitos de estafa cometidos en Barcelona al pedir dinero a mujeres extranjeras a cambio de supuestamente conseguirles un permiso de residencia en España.

Los Mossos d'Esquadra han explicado en un comunicado este lunes que hay al menos 11 víctimas de este engaño, y que el sospechoso conoció a la mayoría de ellas a través de apps de contactos.

Cuando le detuvieron, el hombre dio un nombre falso para evitar que le arrestaran, ya que tenía cuatro órdenes judiciales de búsqueda por estos hechos.

La policía detectó a principios de año varias estafas con un mismo patrón: el sospechoso contactaba a mujeres en apps y se hacía pasar por policía o fingía tener contactos para ayudarlas, a cambio de dinero, a regularizar su situación administrativa.

Amenazó a algunas mujeres que no cayeron en el engaño, y la mayoría no presentaron una denuncia "por miedo a una respuesta administrativa que las perjudicara ante su situación irregular", aunque no es necesario tener un permiso de residencia en España para presentar una denuncia.

Los Mossos también sospechan que el hombre realquilaba habitaciones de pisos que él había arrendado y de los que debía algunas mensualidades.

El hombre actuaba principalmente en Barcelona, y a menudo citaba a las mujeres en el distrito de Nou Barris, donde la policía desplegó un operativo el lunes 27 de julio para detenerlo, y pasó a disposición judicial el miércoles 29, cuando el juez acordó el ingreso en prisión provisional.