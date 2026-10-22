Prisión permanente revisable para el acusado de agredir sexualmente y matar a su exnovia en Girona

Archivo - Vista del Palau de Justícia, a 30 de diciembre de 2021, en Girona (España). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Girona ha condenado a prisión permanente revisable al hombre que el 26 de julio de 2023 agredió sexualmente y mató a su exnovia, de 26 años, en Girona.

La sentencia consultada por Europa Press recoge el veredicto del jurado popular, que lo consideró culpable de un delito de asesinato con alevosía, agresión sexual y robo violento.

El jurado popular consideró probado que el acusado se coló en el edificio de la víctima cubierto con una capucha, guantes y mascarilla para evitar ser identificado y la esperó en el rellano, de forma que cuando la joven llegó de trabajar la agarró "fuertemente", la metió en su propio piso y cerró la puerta.

Una vez dentro de la vivienda, le hizo la técnica del 'mataleón' hasta dejarla inconsciente, le ató las manos a la espalda, le realizó tocamientos de índole sexual y, cuando la víctima estaba recobrando la consciencia, la estranguló hasta causarle la muerte para evitar "ser denunciado o identificado".

Tras acabar con su vida, registró los cajones de la vivienda y el bolso de la joven y le robó dos tarjetas bancarias.

PRISIÓN PERMANENTE Y 12 AÑOS

Por todo ello, la magistrada presidenta del jurado, lo ha condenado como autor de un delito de asesinato, con la atenuante de confesión y agravante de disfraz, a la pena de prisión permanente revisable e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

Por el delito de agresión sexual, con la agravante de disfraz, lo ha condenado a 9 años de prisión, y por el robo con violencia, con la atenuante muy cualificada de confesión y la agravante de disfraz le ha impuesto una pena de tres años de cárcel.

Además de la pena privativa de libertad, deberá indemnizar con 230.000 euros a los padres de la víctima y con 9.000 a su pareja.