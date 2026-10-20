Protecció Civil simula en una planta de Ercros una fuga tóxica y la evacuación de sus trabajadores

Simulacro de Protecció Civil en una planta de Ercros - PROTECCIÓ CIVIL

TARRAGONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat y la empresa Ercros han organizado este martes por la mañana un simulacro de accidente en el polígono industrial de Campredó (Tarragona), cuyo ejercicio ha simulado la rotura parcial de una tubería de metanol en plantas de formol que ha generado una fuga tóxica y ha obligado a evacuar a sus trabajadores a una zona segura.

Durante el ejercicio Ercros ha avisado al teléfono 112 y al Centro Receptor de Alarmas (CRA) del Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona) con el objetivo de activar los diversos cuerpos de emergencias, informa Protecció Civil en un comunicado.

Además, se han activado las sirenas de la instalación para alertar de la emergencia, los cañones de espuma y se han abierto pantallas para evitar una posible expansión de la nube tóxica hacia la zona habitada cercana al polígono.

También se ha evacuado al personal no imprescindible para el funcionamiento de la planta y se ha simulado que cinco personas resultaban heridas de diversa gravedad, una de las cuales desaparecida, para poder comprobar el funcionamiento del contador de trabajadores situado en la entrada del recinto.

El ejercicio ha activado diversas dotaciones de los Bombers de la Generalitat, patrullas de Mossos d'Esquadra, SEM y Protecció Civil.