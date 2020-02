Un proyecto para crear una red de refugios climáticos, Premi 8 de Març-Maria Aurèlia Capmany

BARCELONA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto para generar una red de refugios climáticos y cuidados desde una perspectiva comunitaria y ecofeminista ha ganado el Premi 8 de Març-Maria Aurèlia Capmany, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona y otorgado por la alcaldesa, Ada Colau.

En un comunicado este sábado, el consistorio ha informado de que la entrega se ha celebrado en el Born CCM, y también ha contado con la concejal de Derechos Sociales y Feminismos, Laura Pérez, así como con un diálogo entre la cantante chilena Ana Tijoux y su madre, la socióloga María Emilia Tijoux.

Además, ha habido y una actuación de la Coral Sant Medir, que ha estrenado la canción compuesta por la cantante, compositora y activista ambiental Virginia Soler 'Birch'.

Colau ha destacado que los 12 proyectos presentados son "un ejemplo de autoorganización e impulso de base para empujar a las instituciones y construir una sociedad mejor" y ha celebrado la lucha feminista y en especial la de las mujeres racializadas.

"Debemos ser conscientes de nuestros lugares privilegiados como mujeres blancas, y tener la voluntad de deconstruir nuestros privilegios para conseguir una ciudad mejor para nuestros hijos e hijas", ha defendido la alcaldesa.

REFUGIOS PARA OLAS DE CALOR

El premio del Jurado, dotado con 15.000 euros, ha sido para un proyecto del colectivo Punt 6 y el Barcelona Laboratory for Urban and Environmental Justice and Sustainability (Bcnuej) del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (Icta).

Los refugios climáticos propuestos son zonas de la ciudad que se ofrecen a la ciudadanía durante las olas de calor, y el proyecto los plantea como una red de espacios abiertos en el que poder cobijarse en las horas de máximo calor durante el verano, pero también resguardarse del frío y las lluvias intensas en temporales.

El proyecto plantea una prueba piloto de estos refugios en el barrio de la Prosperitat, en Nou Barris, que se haría "de manera participada y reconociendo las genealogías de los movimientos sociales y feministas y de las defensoras de la tierra en contextos latinoamericanos".

Los espacios donde desarrollar la red se identificarían y diseñarían con mujeres de los barrios, trabajando especialmente con mujeres racializadas o migradas para incorporar sus conocimientos como defensoras del territorio de sus país de origen.

El proyecto pretende activar la economía social y feminista, y las intervenciones físicas se harán con personas del barrio que recibirán una compensación económica por su trabajo.

EL JURADO

El jurado ha estado formado por la activista ecofeminista, editora y fundadora del editorial el Raig Verd, Laura Huerga; la activista del Movimiento Migrante-Feminismo Comunitario Antirracista, Daniela Cladera; la ecofeminista, investigadora postdoctoral y profesora de sociología ambiental a la Universitat Autònoma de Barcelona (AUB), Amaranta Herrero; la ecofeminista, activista e investigadora del Observatori del Deute en la Globalització, Blanca Bayas, y la asesora del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento, Eva Alfama.

Además, la bióloga dedicada a la divulgación y edición científicas, Mercè Piqueres, en representación del Consell de Dones de Barcelona, y la secretaria del Consell de les Dones de Barcelona, Sílvia Serra, han formado parte del jurado con voz y sin voto.

El premio del público ha sido para el proyecto 'Tejer la red de mujeres costureras', de la Cooperativa ETCS en representación de la Xarxa de Dones Cosidores, que ha sido galardonado con 3.000 euros, y tiene por objetivo incentivar el empoderamiento colectivo de las mujeres por medio de grupos en el ámbito textil.