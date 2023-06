El proyecto 'Òh!pera' impulsa 4 óperas de formato pequeño en el Liceu el 5, 6 y 9 de julio

Duran 30 minutos y el objetivo es "fomentar la experimentación"



BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu acogerá por segundo año consecutivo el proyecto 'Òh!pera', que contará con el estreno de 4 óperas de formato pequeño en diferentes espacios del teatro los días 5, 6 y 9 de julio, informa en un comunicado de este lunes.

La iniciativa se hace junto a la concejalía de Turismo e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, a través del Disseny Hub Barcelona y escuelas de diseño de la ciudad, que pretende un año más "fomentar la experimentación y aprendizaje de jóvenes estudiantes desde diferentes disciplinas del diseño".

Esta alianza entre instituciones y escuelas se traduce en la creación y estreno de 4 óperas de pequeño formato pensadas para "ser representadas durante la misma velada en diferentes espacios del Liceu".

Los títulos de las óperas de nueva creación son 'Nala', 'Hi ha monstres que viuen per la seva curiositat', 'Filles del món' y también 'In the beginning everything was white'.

LA INICIATIVA

El artista residente del Liceu Àlex Ollé es el encargado de la dirección artística del proyecto y los compositores Andreu Gallén, Carlos de Castellarnau, Marian Márquez e Itziar Viloria han ideado estas óperas que tienen una duración de unos 30 minutos.

Los compositores se han seleccionado en el marco del proyecto Barcelona Creació Sonora del Institut de Cultura de Barcrelona (Icub) y para la puesta en escena se ha buscado "diversidad de propuestas estéticas".

En el proyecto participan estudiantes de escuelas de arte y diseño de Barcelona, como la Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAPC), Escola Superior de Disseny (ESDI), LCI Barcelona e IED Barcelona.

Esta iniciativa se enmarca en el despliegue de la medida de gobierno de Impulso de las Industrias Creativas, que entre sus líneas de acción prioritarias tiene la "promoción del talento".