El PSC avisa de que no apoyará los Presupuestos si el Govern los lleva al Parlament sin negociar

Los socialistas pedirán reprobar a Elena en el próximo pleno

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha avisado este martes de que no apoyarán los Presupuestos de la Generalitat para 2023 si el Govern los registra en la Cámara catalana sin negociarlos antes con los socialistas.

"No hemos abierto ninguna negociación y no aprobaremos los Presupuestos si antes de entrarlos en el Parlament no se ha cerrado un acuerdo", ha advertido en rueda de prensa desde la Cámara catalana, y ha recordado que el PSC no se ha vuelto a reunir con el Govern tras un primer encuentro el pasado lunes.

Romero ha insistido en que no les sirve que el Govern lleve los Presupuestos al Parlament una vez haya iniciado la negociación con los socialistas, sino que tiene que haber un acuerdo cerrado antes, ya que una vez las cuentas se registran es más complicado negociar cambios en las partidas por departamento: "Si quieren aprobar unos Presupuestos con nosotros, que se arremanguen y se pongan a trabajar".

En ese sentido, ha afeado al Govern no pactar sus propuestas, como a su juicio ha ocurrido con dos decretos ley que el Ejecutivo catalán "no ha podido" llevar al próximo pleno en la Junta de Portavoces de este martes por falta de apoyo parlamentario --un decreto es sobre recursos extraordinarios para Salud y el otro sobre contratación pública--.

También ha avisado de que no harán cambios de cromos con los Presupuestos, en sus palabras, tras el acuerdo para derogar el delito de sedición, y ha recordado que el año pasado ERC votó a favor de los PGE sin que el Govern hubiera abierto negociaciones con el PSC por sus cuentas en Catalunya: "Es obvio que no hay cambios de cromos.. O sí, los hubo con los comuns y en Barcelona".

CONSELLER ELENA

Romero también ha avanzado que el PSC llevará al próximo pleno una moción para reprobar al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, después de que el parta haya pedido su cese durante las últimas semanas por la polémica con la cúpula de los Mossos, el cese del exjefe de Mossos Joan Ignasi Elena y su "mala gestión" en la Conselleria de Interior.

Según ha detallado la portavoz, el PSC está hablando con Junts y con "otros grupos" para sacar adelante esta moción, que se votará en el próximo pleno.

DALMASES

Sobre la decisión de la Mesa del Parlament de multar con 600 euros al diputado de Junts Francesc de Dalmases y amonestarlo públicamente por su polémica en el 'Faqs', ha explicado que en la Mesa el PSC ha votado a favor de la amonestación, ", pero en contra de la multa.

Ha defendido que la amonestación es una medida contundente: "No es una cosa simbólica. Se publica el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (Bopc) y queda por los siglos de los siglos", ha afirmado Romero, que ha argumentado que, en cambio, la gradación de las multas no está lo suficientemente bien explicita en el Código de Conducta.

También ha subrayado que es la primera vez que se aplica una sanción por reprobación del Código de Conducta, y ha recordado que la Mesa ha aplicado la sanción tras un informe del Parlament que constató que Dalmases había incurrido en una infracción leve por un "acto de intimidación" a una periodista.