El PSC de Camp de Tarragona propone a la gerente del Hospital Joan XXIII como 1 en Tarragona

Ione Montalvo - PSC CAMP DE TARRAGONA

TARRAGONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Federació del PSC del Camp de Tarragona ha propuesto que la gerente del Hospital Joan XXIII, Ione Montalvo, encabece la candidatura socialista al Congreso por la demarcación de Tarragona en las elecciones generales, lo que deberá ratificar el Consell Nacional del PSC este viernes.

En un comunicado este miércoles, la federación explica que también ha propuesto que el diputado del Congreso Andreu Martín sea el 2, seguido de la concejal de Vandellòs Núria Ortíz (3), el sindicalista de UGT Joan Llort (4), la socialista de Terres de l'Ebre Montse Latorre (5) y el alcalde de Bonastre, David Pulido (6).

En cuanto al Senado, el Consell propone al senador y primer secretario del PSC en Terres de l'Ebre, Manel de la Vega; a la jefa de sección de políticas de igualdad del Ayuntamiento de Tarragona, Montse García, y al concejal de Cunit Xavi Lorenzo.