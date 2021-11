El PSC cree que el pacto con comuns "envía a la papelera de la historia" la mayoría de investidura

Romero dice que "el pacto agónico" con los comuns abre un nuevo escenario político

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha avisado este lunes sobre los Presupuestos catalanes de que "el acuerdo improvisado de última hora envía a la papelera de la historia, que ya empieza a estar muy llena, la mayoría de la investidura" de ERC, Junts y CUP, ya que el Govern ha alcanzado un acuerdo con los comuns, y no con los 'cupaires'.

En su intervención en el debate a la totalidad de las cuentas en el pleno del Parlament, ha criticado que la situación lleva a "una mayoría rota que genera una inestabilidad e incertidumbre" que no merece Catalunya, y ha preguntado a Aragonès qué prevé hacer, qué escenario se dibuja y con quién trazará su hoja de ruta.

Todos los grupos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad, pero los comuns han retirado la suya este mismo lunes tras alcanzar un acuerdo con el Govern, tras lo que Romero ha destacado que los ejecutivos independentistas han aprobado más Presupuestos con los comuns que con la CUP: "Señora Albiach, ¿era usted la que hablaba de sociovergencia?", ha dicho a la líder de los comuns.

Ha asegurado que "el pacto agónico para salvar este Presupuesto constata la apertura de un nuevo escenario político en Catalunya" y ha sostenido que el Govern de Aragonès está marcado por el desgobierno, la inestabilidad y tacticismos políticos de mirada corta, e incluso miopía, según ella.

"RUPTURA LATENTE" DEL GOVERN

Cree que "la ruptura latente en el sí del Govern se hace manifiesta" tras este acuerdo con los comuns --que Junts ha criticado-- y ha avisado de que la situación actual le recuerda a la que llevó al expresidente de la Generalitat Quim Torra a decir que su Govern estaba roto, tras lo que ha garantizado que los socialistas son alternativa para aportar bueno gobierno y estabilidad.

Ha reprochado a Aragonès no haber previsto que el rechazo de la CUP era una posibilidad y no se abriera antes a abordar las cuentas con otros grupos parlamentarios: "No sabemos si por irresponsabilidad o por incapacidad, pero no lo ha hecho en todas estas semanas".

Y ha lamentado que Aragonès no haya negociado las cuentas con los socialistas --ha recordado que son el primer grupo de la Cámara--, cuando podría haber tenido altura de miras y haber "huido de los bloques y de su empeño de mantener la mayoría de la investidura, que finalmente se ha roto".

Romero ha subrayado que el aumento de gasto que incluye el proyecto de Presupuestos viene de fondos europeos y de recursos que moviliza el Gobierno central, y ha exigido al Govern "salir del síndrome de la silla vacía" y participar en el debate sobre el sistema de financiación autonómica.